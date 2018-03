JP mener: Fri leg, fri sex, men til gavn for hvem?

Gennem længere tid har flere medier afdækket, hvad der foregik mellem optagelserne til populære ungdomsfilm fra 1970’erne, bl.a. ”Du er ikke alene” og ”Måske ku’ vi”. Endnu levende ikke mindst på grund af Sebastians musik, som har vist sig mere langtidsholdbar end filmene selv. Ungdomsfilmenes tema: gryende seksualitet, følelser for både det modsatte og det samme køn vakte berettiget opsigt, da de kom frem. Og de var ganske givet med til at bryde et tabu, og for nogle fungerede de formentlig også som en støtte til at erkende og stå ved sin egen homoseksualitet.

Men meget tyder efterhånden på, at dette på mange måder sympatiske budskab ikke var instruktørernes egentlige ærinde med filmene. Adskillige af de tidligere børneskuespillere er nu stået frem og har fortalt om grænseoverskridende sengekantsseancer i instruktørernes private hjem og lige så grænseoverskridende fester på settet eller ”ryste-sammen-weekend”, hvor børnene med ”følelege” skulle lære hinanden og bemærkelsesværdigt også de voksne bedre at kende. Angiveligt baseret på viden fra en psykolog, som prædikede det helt naturlige i, at børn og voksne havde sex sammen.

”Måske ku’ vi” er fra 1976, ”Du er ikke alene” er fra 1978. Filmene skildrer en verden, hvor grænser brydes ned. Omstændighederne omkring dem var grænseløse og med den viden, som nu er lagt frem, står de som et illustrativt og trist eksempel på de mørke sider, som opbruddet omkring 1968 førte med sig.

Som en af de medvirkende siger i dokumentaren på TV 2, så sprang 68’erne ud fra pædagogseminarerne, og alt skulle laves om. Alt var tilladt, og hvis man gik ind for regler, var man en idiot.

Eller som Anders Agensø, som spillede hovedrollen i ”Du er ikke alene”, siger til Politiken, så var grænseløsheden tidstypisk for 1970’erne:

»Vi voksede op i en tid, hvor alt bare var okay og frit. En hvilken som helst ramme eller begrænsning blev set som skadelig for børnene, for vi skulle sættes fri. Og det gjaldt også seksualiteten.«

Da pornoen blev frigivet i 1969, blev børnene ikke skånet. Først i 1980 skulle Folketinget tage stilling til et forbud mod børneporno. 22 stemte imod. Stemmer fra både VS, SF og De Radikale, som argumenterede med, at et forbud kunne føre til flere overgreb mod børn. I samme periode kunne man høre pædofile forsvare sig med, at børnene i virkeligheden godt kunne lide det. Indgreb var udtryk for ”kristen moralisme”.

Omstændighederne omkring de populære ungdomsfilm står desværre ikke som de eneste eksempler på, at ”frigjorte 68’ere” brugte børn som redskaber i deres egne selvrealiseringsprojekter – eller som meget tyder på i dette tilfælde: som redskab til at udleve og udøve deres egen seksualitet. For et par år siden tog en udsendelse på DR fat på ”Christianias børn”, som fortalte, hvordan dagens lyse drømmebillede af frigjorthed og frihed forvandlede sig, når mørket faldt på. Hvordan børnene blev ofre for forældrenes forestilling om uforpligtende frihed.

Ungdomsoprøret havde sine skyggesider. Det skal man huske på, når 1970’erne romantiseres, og 50-året for 1968 fejres. Det, som vi nu ved om omstændighederne omkring ungdomsfilmene, handler ikke kun om seksualitet, selv om beretningerne fra de tidligere børneskuespillere er tragiske nok i sig selv. Det handler også om voksne, som voksede fra sig selv og ikke turde stå ved et ansvar for deres næste.