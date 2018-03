JP mener: Politiet bør være et mønstereksempel, men er det stik modsatte

Kort før jul afleverede Tibetkommissionen sin rapport, der skulle fastlægge ansvaret for, hvem i Københavns Politi der gav ordre til at stoppe fredelige demonstranter under et kinesisk statsbesøg i 2012.

Konklusionen i rapporten er, at to mellemledere i Københavns Politi har et disciplinært ansvar i sagen, men nu fremfører Tibetkommissionens formand, landsdommer Tuk Bagger, at fire ledende chefer i Københavns Politi fratrådte deres stillinger, før kommissionen blev nedsat, og hos Københavns Politi er det praksis, at forhenværende medarbejderes e-mailkonti deaktiveres i forbindelse med fratrædelsen, og at alle e-mails herefter slettes 30 dage senere.

Også en chef, der fratrådte, efter at regeringen nedsatte kommissionen, fik slettet sin mailkonto.

Tibetkommissionen blev nedsat på grund af den skandale, hvor betjente i Københavns Politi systematisk forsøgte at forhindre demokratiske meningstilkendegivelser i almindelighed og brug af tibetanske flag i særdeleshed.

Regningen for kommissionens arbejde lyder samlet på 23,3 mio. kr., og det er surrealistisk, at det ikke er muligt at fastslå, om en eller flere af de fratrådte chefer bærer et direkte ansvar i skandalen. En af de fem var for et kvart århundrede siden dybt involveret i Tamilsagen og for fem år siden tillige i den såkaldte nødløgnsskandale, da et besøg af Folketingets Retsudvalg på Christiania måtte aflyses.

Lad os slå fast: Politiet yder en stor og rosværdig indsats; ofte under vanskelige vilkår. Så meget mere beklageligt er det, når vi ser eksempler på brodne kar eller dybt kritisabel praksis, herunder også en misforstået korpsånd.

Et eksempel herpå stammer fra COP15 i København, hvor det tog politiklagemyndigheden fire år at finde frem til de politifolk, der den 8. december 2009 i forbindelse med klimatopmødet stoppede en bil med tre flyttemænd. Under kontrollen blev en af mændenes cpr-nummer ved en fejl forvekslet med identiteten på en farlig, eftersøgt terrorist, hvorfor de tre mænd blev anholdt og i de efterfølgende 13 timer transporteret rundt i København. På trods af at advokater for de tre siden kunne vise billeder af de involverede politifolk, gik der altså fire år, før disses identitet blev fastslået.

Hændelsen har ført til, at politifolk nu skal bære nummer synligt på uniformen.

Der kunne fremdrages andre eksempler, som ikke blot vidner om en misforstået korpsånd, men som også aktivt bidrager til at svække tilliden til politiet.

Det turde være selvindlysende, at ingen offentlige myndigheder, herunder politiet, sletter e-mails. Da slet ikke fra ledende medarbejdere. Enhver disciplinærsag er en langsommelig proces, og derfor er det himmelråbende, at Københavns Politi, hvis øverste chefer er jurister, kan institutionalisere en praksis med at slette e-mailkonti nærmest inden, en medarbejder er fratrådt. Også længere nede i rækkerne har menige medarbejdere kunnet slette e-mails uden backup.

Det vil være svært at bebrejde dem, der måtte mene, at denne dybt kritisable praksis i Københavns Politi er indført bevidst for at unddrage ledende medarbejdere for ansvar. Af alle bør politiet kunne opbevare data under absolut sikre forhold.

Politiet bør i institutionel adfærd være et mønstereksempel, men er i den konkrete sag det stik modsatte.

Folketinget har kun ét at gøre: Krav om, at der tages backup af samtlige e-mails i politiet, og at disse opbevares mange år efter, at medarbejdere har forladt tjenesten.