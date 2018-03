JP mener: Bedre sent end aldrig, Tyskland

Tyskland ville, hvis det var en bilist, ikke løbe nogen risiko for at få en fartbøde. Der var forbundsdagsvalg i september, og onsdag, næsten et halvt år efter, indsættes den nye regering. Man blev ganske vist enige om en koalition mellem kansler Merkels borgerlige CDU, det bayerske søsterparti CSU og det socialdemokratiske SPD for mere end fire uger siden, men så skulle der lige holdes nogle medlemsmøder, socialdemokratiske græsrødder skulle stemme om projektet og interne magtkampe udfægtes.

På den måde ligner det lidt af et mirakel, at der endelig er kommet en rigtig ledelse i Berlin. Ting tager uendelig lang tid i Tyskland, den planlagte storlufthavn i hovedstaden er foreløbig seks år forsinket og bliver måske aldrig færdig. Også et banegårdsprojekt i Stuttgart er forsinket på sjette år. Begge steder er omkostningerne eksploderet.

Nu skal man aldrig være kæphøj. Femern Bælt-projektet kan ende med at koste danske skatteborgere mere end oprindeligt beregnet og bliver heller ikke klar til tiden. Men også her spiller Tyskland en rolle i form af en overordentlig langsom og indviklet proces for miljø- og byggegodkendelser.

Lad os imidlertid vende os mod det positive: Tyskland er en uundværlig kraft i Europa. Landet har efter Anden Verdenskrig bevist, at det vil det fælles bedste, ikke mindst i EU. Naturligvis glemmer man ikke egne interesser, det skulle også bare mangle; men skiftende kanslere har mere set sig som mæglere end som udøvere af den magt, man i kraft af sin størrelse kunne have krav på. Den retning ser ud til at fortsætte. Merkel er måske ikke den mest visionære blandt Europas politikere, men hun er driftssikker og den største kontrast til den stærkt svingende Donald Trump, man kan forestille sig. Det samme gælder Annegret Kramp-Karrenbauer, der ser ud til at blive kørt i stilling som hendes efterfølger.

De nye ministre får deres sag for, selv om det økonomisk på mange måder går godt i forbundsrepublikken. For det første må der komme en ketchupeffekt. Der har siden valgkampen sidste sommer, hvor regeringsapparatet gik mere eller mindre i stå, samlet sig en enorm mængde sager, der skal afgøres; desuden skal koalitionsaftalen på 177 sider føres ud i livet. Det vil især dreje sig om indre sikkerhed, håndtering af indvandrere og flygtninge og en løsning af det problem, at millioner af lønmodtagere tjener så lidt, at de må have offentlige tilskud eller flere job. Digitalisering – hvor Tyskland stadig befinder sig i det 20. århundrede – er en anden kæmpeopgave. Demografien ser heller ikke for god ud; der bliver flere ældre og færre unge, hvilket rammer arbejdsmarkedet og kan suge kraften ud af de sociale ydelser.

Udlandet vil især være spændt på den nye udenrigsminister Heiko Maas. Han har ingen videre erfaring i internationale anliggender og virker blid og uskadelig. Man kan frygte den dag, han i en krise skal sætte sig i respekt hos sin russiske eller tyrkiske kollega. Men vi lader os gerne overraske.

Det tunge, socialdemokratiske anker bliver finansminister og vicekansler Olaf Scholz. Sydeuropæiske lande, der har drømt om, at en mand fra SPD ville åbne Tysklands pengekasse, svække EU's finanspagt, der maner til et mindstemål af økonomisk ansvarlighed, og i øvrigt smide penge ud ad vinduet, vil nok blive skuffede. Scholz er ingen ødeland, og tak for det herfra. Og så et stort til lykke. Bedre sent end aldrig – selv om det måske ikke, alt taget i betragtning, bliver Tysklands længst siddende regering.