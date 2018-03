JP mener: Giftangreb og russisk valg hænger på en modbydelig måde sammen

Vi lever i en verden af uvisheder, men der er to ting, man kan være nogenlunde sikre på i denne uge. For det første, at Rusland står bag giftangrebet i den lille engelske by Salisbury; og for det andet, at Vladimir Putin vinder præsidentvalget på søndag.

Tingene hænger på en modbydelig måde sammen. Rusland – tidligere Sovjetunionen – har i temmelig præcis 100 år forpestet tilværelsen ikke blot for mange af sine egne borgere, men også for andre landes indbyggere og myndigheder. Selv i nyeste tid hvor Rusland fører sig frem som et enmandsdemokrati, viger man ikke tilbage fra at sprede død og ulykke i udlandet: Annekteringen af Krim, krigen i det østlige Ukraine, finansiering af den folkeretligt ulovlige enklave Transnistrien i Moldova og indblanding i konflikten i Syrien, så Bashar al-Assad kan blive ved magten, er blot nogle eksempler.

Dertil kommer mord mod enkeltpersoner, man ikke kan lide, i Vesten, først og fremmest i Storbritannien. I 2006 blev den tidligere russiske agent Aleksandr Litvinenko udsat for en dødelig poloniumforgiftning i London. Den 4. marts blev en anden tidligere agent, Sergej Skripal, og dennes datter fundet stort set livløse på en bænk i Salisbury.

Premierminister Theresa May har nu i en redegørelse, som man ville kalde blændende, hvis ikke baggrunden var så tragisk, redegjort for Skripal-sagen i det britiske parlament. Ifølge May, der er blevet informeret af sine fremragende efterretningstjenester, er Sergej og Julia Skripal blevet udsat for nervegassen Novichok. Den er udviklet af det russiske militær, og det er »højst sandsynligt«, siger premierministeren, at det er Rusland, som står bag.

Kreml har reageret, som Kreml næsten altid reagerer, når det tages på fersk eller næsten fersk gerning: Det er ikke os, siger man, og udenrigsministeriet i Moskva taler ligefrem om en »provokation« og en »cirkusforestilling«.

Det er mere end frækt. Det er uforskammet. Det er også smagløst; far og datter er åbenbart tæt på at dø. Det bekræfter desuden, at Ruslands herskere fortsat kun mener at kunne regere med terror – en brøkdel af, hvad der var sædvane under Stalin, men tilstrækkelig til, at mange, der ikke elsker Putin og konsorter, vil være bange for at sige det offentligt. Dette og hans regelrette forfølgelse af politiske modstandere samt den mærkværdighed, at mange russere tilsyneladende kan lide en hård hånd, garanterer valgsejren. Det kan jo ikke være økonomien, som er af afrikansk tilsnit, fordi den næsten udelukkende er baseret på eksport af råvarer, eller levestandarden, der igen er problematisk for mange, eller ytringsfriheden, som i sidste ende kun kan bruges med livet som indsats. Putin, der gerne vil vise sig som en flink fyr, regerer altså med rå magt. Ellers ville han nok også få problemer med de oligarker, der står bag ham.

Det måske mest bemærkelsesværdige ved attentatet mod Skripal – og for så vidt mod Litvinenko – har næsten ikke været nævnt i de seneste dage: Giften, der er anvendt, er stort set kun tilgængelig for stater, og i dette tilfælde altså Kreml og det russiske militær, medmindre en portion skulle være bortkommet. Det sidste ser ikke ud til at være tilfældet. Rusland har derfor efter al sandsynlighed villet sende en klar advarsel, og Kremls fingeraftryk skulle være tydeligt. Hos John le Carré, den britiske mesterfortæller, har russiske spioner altid også en vis menneskelig side. Den er ikke til at se her, og det er det virkeligt skræmmende.