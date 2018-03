JP mener: Bryd internetmonopolerne

Mandag fyldte World Wide Web eller det, der i dag blot kaldes ”internet”, 29 år og er på vej til at passere den milepæl, at mere end halvdelen af verdens befolkning er ”på nettet”.

Internet har i dagens anledning fået en fødselsdagshilsen fra en af sine grundlæggere, Sir Tim Berners-Lee, der i et åbent brev kraftigt advarer mod de tendenser, der efter hans opfattelse er på vej til at ødelægge internet.

»Truslerne mod internet i dag er reelle og mange fra misinformation og problematisk politisk annoncering til tab af kontrol med personlige data. Jeg vil fortsat kæmpe for at sikre, at nettet forbliver et frit, åbent og kreativt rum – for alle,« skriver Tim Berners-Lee blandt andet.

FN har besluttet, at internetadgang er en menneskeret på linje med rent vand, elektricitet, mad og tag over hovedet.

En menneskeret, måske, men bestemt ikke, hvad internet var engang, understreger Berners-Lee.

»Hvad der engang var et rigt udvalg af blogs og internetsider, er blevet komprimeret under vægten fra nogle få dominerende platforme. Denne magtkoncentration har skabt en håndfuld vogtere, der kontrollerer, hvilke idéer og meninger, der kan ses og deles,« påpeger Tim Berners-Lee.

Adressaterne for denne kritik er Facebook, Google og Twitter, der stort set uantastet har opbygget dominerende positioner. Google tegner sig nu for 87 pct. af alle søgninger på internet. Facebook har på månedsbasis flere end 2,2 milliarder aktive brugere.

Tilsammen har disse to mastodonter inklusive datterselskaberne Instagram og Youtube sat sig på totredjedele af den globale, digitale annonceomsætning. Fælles for Facebook, Google, Instagram og Youtube er, at de ikke skaber reelt indhold, men hæmningsløst lukrerer på andres kreativitet og derfor også ofte bevæger sig i grænselandet, hvor de krænker andres intellektuelle ejendomsret.

Tim Berners-Lee advarer om to myter, der er ved at rodfæste sig om internet: Den første myte er, at annonceindtægterne er den eneste forretningsmodel for internetbaserede virksomheder. Den anden myte er, at det er for sent at gribe ind mod de dominerende platforme.

Den voldsomme kritik mod især Facebook og Google for at have ladet deres platforme fungere som ”nyttige idioter” for kræfter, herunder fremmede magter, der ønskede at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016, har tvunget disse Silicon Valley-mastodonter til at fokusere på at forhindre bl.a. såkaldt fake news og terrorrelateret propaganda.

Det har været og er fortsat ubegribeligt, at Facebook ofrer store ressourcer på at forhindre visningen af f.eks. bare bryster, mens terrororganisationer nærmest frit kan hverve og radikalisere sagesløse unge via de såkaldte sociale medier.

De fleste demokratiske lande har lovgivning, der skal forhindre monopoldannelser, som kan true og ødelægge den fri og åbne markedsøkonomi.

EU-Kommissionen er på medlemslandenes vegne opmærksom på den magt, som især Facebook og Google udøver. Forhåbentlig vil det åbne brev give konkurrencekommissær Margrethe Vestager anledning til at tage et møde med Tim Berners-Lee og få gode råd til, hvordan internetmonopolernes magt kan brydes.

Samtidig må EU-landene presse USA til at skride til handling og indlede antimonopolsager mod mastodonterne, da det er aldeles uacceptabelt, at en universel menneskeret skal styres af en håndfuld californiske monopolister.