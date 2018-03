JP mener: Historien er det bedste værn mod fake news

I denne weekend afholdes igen Historiske Dage i Øksnehallen i København. Arrangementet har kun vokset sig større i de senere år. Det afspejler en stigende interesse for historie. Bøger om historiske emner, især biografier, sælger godt. Churchill-filmen går sin sejrsgang. Folkeuniversitetets historiske kurser er meget velbesøgte. Når DR manipulerer med historien, vækker det højere protester end på andre felter.

Det er godt, opbyggeligt og glædeligt – og meget, meget nødvendigt. Historien bruges og misbruges. Manipulationens forudsætning er netop historieløsheden. Fake news, fabrikerede informationer og den almindelige, eksplosive udvikling i nyhedsbilledet, hvor proportionerne og overblikket kan ryge i svinget, har én virkningsfuld modgift: bevidsthed om historien.

Derfor er det også kun godt, at der tænkes nyt og anderledes om, hvordan historien bedst formidles i en digital og visuel tid. Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, kaldte forleden her i avisen sit eget museum »røvkedeligt« og varslede en større satsning på, hvordan historien kommer ud over rampen. Dét kan man have forskellige holdninger til, men det er al ære værd, at dem, der formidler historien, gør sig tanker om, hvordan det sker mest interessant i en hurtig tid. Blot må man håbe, at de også indregner risikoen for at tivolisere historien unødigt. Det er slet ikke sikkert, at det er nødvendigt for også at fastholde yngre generationers interesse.

Det har sin egen ironi, at i en tid, der ofte kaldes historieløs, er interessen for historie på fremmarch, om end det kan være svært at dokumentere statistisk. Det kan hænge sammen med, at historien er så vigtig for den folkelige og kulturelle identitetsskabelse, der på mange andre områder er under pres: indvandring, EU, tværnationale fællesskaber, globalisering osv. Hvem er vi, hvordan og hvorfor? De svar trækkes ikke i en automat. Dertil kommer tørsten efter fakta, renset for kommentatorers politiske filtrering.

Historien er til alle tider blevet brugt i aktuelle politiske opgør. Et ekstremt eksempel er Tyrkiets fortsatte benægtelse af det armenske folkemord, men også bare den hjemlige debat om Samarbejdspolitikken afspejler sammenhængen mellem fortid og nutid. Statsminister Anders Fogh Rasmussen etablerede en forbindelse mellem defaitismen under Besættelsen og Irakkrigen. Andre ser nogle af Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske positioner i dag som en soning af partiets moralske svigt under fodnoteperioden i 1980’erne.

Viden om historie kan også bruges til erkendelse af, hvad magthavere gerne vil bruge historien til. Der er ingen ende på de aktuelle konflikter, der udkæmpes på historiske paralleller – fra Catalonien og Polens nye Holocaust-lovgivning over Balkan og Fjernøsten til opfattelsen af, hvad dagens Tyskland skylder for fortidens rædsler. Hvis der kan etableres en historisk legitimitet for et aktuelt krav, er halvdelen af spinoperationen hjemme. Og man skal ikke gøre sig for mange illusioner: Historien kan versioneres så hæmningsløst og kynisk, det skal være, hvis det tjener et tilstrækkeligt vigtigt formål. Sandheden kommer så i anden række.

Til Historiske Dage optræder søndag i øvrigt historikeren Anne Applebaum, der præsenterer sin nye bog om Stalins bevidst udløste hungersnød i Ukraine i 1930’erne. I årtier blev denne katastrofe simpelthen benægtet, lidt som fanatikere i dag benægter Holocaust. Hungersnøden kostede fire millioner livet og er med til at definere dagens Ukraine. Bogen er dermed et konkret eksempel på historiens nytteværdi.