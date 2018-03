JP mener: Kom nu til fornuft og drop offerrollen

Dommedagsbasuner lyder. Medier kører breaking news. Kommentariatet har gyldne dage. Danmark er, må vi forstå, på kanten af en national katastrofe, fordi arbejdsgivere og lønmodtagere i den offentlige sektor er i den fase af overenskomstforhandlingerne, hvor de varsler strejker og lockout.

En i mange henseender rituel eskalering af en forhandlingsproces, der skal få modparten til at forstå, at man mener sine krav alvorligt, og at det bør skærpe forhandlingsviljen.

Parallelt med dette forløb kører informations- og misinformationskampagnerne, der har til formål at vinde offentlighedens forståelse og gerne sympati.

Mange er tilsyneladende blevet forskrækket over omfanget af strejker og lockout, herunder at eksaminer i skoler, gymnasier, universiteter og andre videregående uddannelser kan blive berørt, hvis konflikten måtte trække ud.

De offentligt ansattes fagforbund synes i udpegning af strejkemål med kirurgisk præcision at ville ramme flest mulige med færrest mulige strejkende. Arbejdsgiverne har omvendt varslet lockout mod hundredetusinder af offentligt ansatte for herigennem at påføre de berørte fagforbund og deres medlemmer den størst mulige økonomiske belastning.

Utvivlsomt er meningerne delte, men en langsomt eskalerende konflikt vil være så destruktiv, at beslutningen om at lamme store dele af den offentlige sektor via lockout giver mening. Når eksempelvis Banedanmark har meddelt, at den strejke, som syv fagforbund har varslet, »vil betyde, at togtrafikken i Danmark kan blive indstillet«, er der tale om et så samfundsindgribende skridt, at det ret beset er ligegyldigt, hvor mange der i situationen strejker eller er ramt af lockout på andre områder.

Danmark har verdens relativt største offentlige sektor, og når man fra lønmodtagerside har valgt en så koordineret forhandlingstrategi, som tilfældet er, vil en konflikt få en penetration, som ikke står i forhold til det, der forhandles om.

Naturligvis skal en konflikt på det offentlige arbejdsmarked ramme dele af samfundet, hvis den skal have mening, men at lamme togtrafikken eller andre vitale områder i det omfang, der lægges op til, styrker ikke alene argumentet for et lovindgreb, inden en konflikt måtte bryde ud; det rejser uvægerligt også spørgsmålet om, hvorvidt den såkaldte danske model har overlevet sig selv, hvad det offentlige arbejdsmarked angår?

Det er altid værd at erindre om, at pengene skal tjenes i den private sektor, før den offentlige sektor kan bruge dem.

Danmark har allerede verdens højeste skattetryk, og de lønkrav, som de offentligt ansatte stiller, kan derfor ikke finansieres gennem højere skatter.

Hvis lønkravene måtte blive imødekommet enten direkte parterne imellem eller ved forligsmandens mellemkomst, kan regningen meget vel skulle betales i form af færre offentligt ansatte og krav om en højere produktivitet.

For den enkelte ansatte forekommer dette synspunkt måske ikke rimeligt, men med en offentlig sektor på steroider eksisterer der ganske enkelt kun mulighed for lønstigninger inden for de bestående budgetrammer.

Her fremmer det bestemt ikke situationen, at mange offentligt ansatte kraftigt ansporet af deres faglige ledere har talt sig ind i en offerrolle, som der ikke er sagligt belæg for.

Al sund fornuft tilsiger, at parterne snarest muligt når en fælles forståelse, der tager udgangspunkt i, at den offentlige sektor ikke er og ikke skal være et vækstområde.