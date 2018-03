JP mener: Hvorfor ikke placere F-35 i Karup?

Beslutningen om at købe F-35 Joint Strike Fighter til afløsning for de aldrende F-16-kampfly burde være positiv, men er desværre begyndt at antage skandalens proportioner, fordi Forsvarsministeriet og forsvaret i fællig har udfoldet tankevækkende store bestræbelser på at skjule det faktum, at F-35 er væsentligt mere støjende end F-16.

At jagerfly støjer, er de ikke i tvivl om i Skrydstrup og Vojens, der er naboer til Fighter Wing Skrydstrup, men kun takket være stædig indsats fra denne avis er det kommet for en dag, at støjbelastningen i det hele taget vil stige markant, når de nye jagerfly begynder at operere fra flyvestationen.

Kritikken har været så voldsom, at Forsvarsministeriet nu har besluttet at flytte hele det planlagte F-35-anlæg i Skrydstrup, hvilket ikke blot udløser en ekstraregning på en kvart milliard kroner, men også betyder, at de nye jagerfly først kan være operationelle i Danmark i 2023.

Det har aldrig kaldt på sympati, når nogen vælger at slå sig ned nær en støjkilde som eksempelvis en militær flyvestation for umiddelbart efter at klage over støjen.

Anderledes i Skrydstrup og Vojens, hvor borgerne i årtier har været eksemplariske naboer, og det vil de antageligt fortsætte med at være, men det samme kan desværre ikke siges om Forsvarsministeriet og forsvaret.

Vi må uvægerligt spørge, om informationerne om støjbelastningen i forbindelse med købet af F-35 ville være forblevet en statshemmelighed, hvis ikke denne avis havde sat sig for at afdække sagen?

Om nogen har vi på lederplads støttet forsvaret og vil fortsætte med at gøre det, men i samme åndedrag ser vi det også som essentielt at sikre, at forsvaret i ord og gerninger ikke bliver sin egen værste fjende, hvilket der i den konkrete situation har været alvorlig risiko for.

Allerede tidligt i udviklingsfasen stod det klart, at F-35 har et støjniveau, der står i skærende kontrast til, at der er tale om et såkaldt Stealth-fly, som angiveligt ikke kan spores med gængse radarsystemer. Hvad nytter det at være usynlig, hvis støjniveauet er hinsides smertetærsklen?

Afstanden fra Fighter Wing Skrydstrup til nærmeste civile bebyggelse er mindre end 100 meter, hvorfor det må undre, at forsvaret og Forsvarsministeriet ikke har overvejet andre løsninger end at opgradere den sønderjyske flyvestation til at huse den nye generation af kampfly.

Netop på grund af de støjmæssige udfordringer synes det at give mening at overveje en placering på Flyvestation Karup i Midtjylland, der arealmæssigt er næsten fire gange så stor som Skrydstrup. Ganske vist ligger landsbyerne Kølvrå og Karup også forholdsvis tæt på, men formentlig vil den samlede støjbelastning ikke være af samme omfang.

Ikke mindst i betragtning af den forsinkelse og merudgift, der nu er bebudet, må der være grund til, at partierne bag købet af F-35 seriøst overvejer, om Fighter Wing Skrydstrup er den optimale løsning, eller om Karup vil være bedre?

F-16-flyene har været operationelle i fire årtier, og hvis det samme bliver tilfældet med F-35, er der ikke tale om et forbigående støjproblem, men en konstant belastning over flere generationer. Da Forsvarsministeriet ikke kan udelukke, at det senere kan blive nødvendigt at ekspropriere ejendomme alene på grund af selve støjen, når F-35 letter og lander, må det afklares, hvilken placering der er bedst.

F-35 skulle gerne være en afgørende gevinst for Danmark og ikke den belastning, som flyet indtil videre har været.