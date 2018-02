JP mener: H. C. Andersens held var, at han slap for et dieselvanvid

Tyskland har mange kvaliteter, men en enkel tilgang til tingene er ikke en af dem. Giv tyske myndigheder en relativt simpel opgave, f.eks. indførelse af flaskepant, og man kan være sikker på, at det tager meget lang tid og ender i kaos, som sket omkring årtusindskiftet. Den dag i dag er der to forskellige flasketyper for den samme læskedrik. En cola, der f.eks. er købt på en benzinstation, kan ikke returneres til et lavprissupermarked.

Man behøver end ikke at være i landet for at stifte bekendtskab med, hvor kompliceret Tyskland kan være. Tyske radio- og tv-stationers internetsider synes formgivet, så de ikke skal være for nemme at bruge. I Berlin har folkebibliotekerne en hjemmeside, der virker som noget fra 1950’erne. Den er næsten umulig at navigere i, og på den måde sikres, at de i grunden glimrende tilbud kun kan benyttes af de mest ihærdige, som tilmed bør tage en eftermiddag fri for at finde, hvad de søger.

Nu har Tysklands øverste forvaltningsdomstol afgjort, at byer og regioner kan forbyde dieselbiler på gader og veje. Baggrunden er, at kvarterer i bl.a. Düsseldorf og Stuttgart ikke overholder EU’s grænseværdier for udstødning af kvælstof-ilter; det drejer sig navnlig om ældre dieselmotorer, problemet har været kendt i årevis. Det er ikke blevet bedre af, at bl.a. VW-koncernen har manipuleret motorer, så de ikke ved afprøvninger viste realistiske udstødningsværdier. På den måde er alle dieselbiler pludselig blevet meget uattraktive, uafhængigt af hvor meget de egentlig forurener.

Sagen var indbragt af en miljøorganisation, og man kunne – uanset udfaldet – have ventet, at man fik en klar afgørelse, der gjaldt for hele forbundsrepublikken. Men Tyskland er Tyskland, så hvad der nu er kommet, er et miskmask, som får borgmestre til at blive hvide i ansigterne og øger rådvildheden hos bilister. Det er op til hvert enkelt område at regulere dieseltrafikken, og siden domstolen, ganske rimeligt, har indskærpet, at man ikke må fare uforholdsmæssigt hårdt frem, bliver der undtagelser for f.eks. offentlig transport, udrykningskøretøjer og håndværkerbiler.

Da dieselforbud også kan begrænses til bestemte tidspunkter, f.eks. morgen, aften eller under særlige vejrlig, kan man, som en borgmester har udtalt, vente at se en skov af skilte ved hvert andet vejkryds i belastede byer. Politiet har allerede meddelt, at man ikke har folk til at kontrollere, om folk kører i de rigtige biler på de autoriserede tidspunkter, og at gader i bymidten, som klimamæssigt er de mest problematiske, er så smalle, at man heller ikke kan vinke mistænkelige bilister ind til siden, for der er ikke plads.

Set med danske øjne kan det betyde, at man, hvis man f.eks. vil køre over Hamborg til Berlin og videre mod Leipzig og Dresden næsten må føle sig som H.C. Andersen, der tilbagelagde samme strækning på sin første udlandsrejse i 1831. Tyskland var dengang en samling fyrstendømmer og småstater, og den gode digter skulle sætte sig ind i hvert steds lokale forhold og reglementer. I fremtiden må danskere og andre, der følger Andersens rute i en dieselbil, først finde ud af, hvilke byer man kan besøge og hvornår.

Andersen fortæller i sine optegnelser, at »alt overraskede og opfyldte mig; jeg saae første Gang, Harzbjergene, Verden udvidede sig saa forunderligt for mig; mit Humor kom igjen«. Andersen havde mange problemer, ikke mindst med sig selv, men et dieselvanvid behøvede han ikke at tænke på. Det må vi andre, og det er en skam.