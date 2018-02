JP mener: Kultur og sprog må ikke stå i vejen for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet

En del tid er i forgangne uge gået med at diskutere et tv-indslag fra en somalisk kvindeforening i Odense. Her havde TV2 spurgt de 11 tilstedeværende somaliske kvinder, hvor mange af dem der talte dansk. Ingen markerede, og det fik så TV2 til at konkludere, at ingen talte danske – for nogens vedkommende efter endda helt op til 19 år i Danmark. Men sådan forholdt det sig ikke. En dansklærer kunne fortælle, at hun kendte til i hvert fald to af de tilstedeværende kvinder, som hun havde talt dansk med, og således måtte tv-stationen gå offentlig bodsgang og beklage, at man havde været lige lovlig hurtig med konklusionen. Sandt er det, at man naturligvis skal faktatjekke sine formodninger, og det, at ingen rakte hånden op, giver absolut intet grundlag for at konkludere, at de dermed ikke taler dansk. Det er indlysende.

Men det, der er mindst lige så indlysende, er, at den gruppe, som de somaliske kvinder er en del af – ikkevestlige indvandrer- eller flygtningekvinder – er slemt overrepræsenteret i arbejdsløshedsstatistikken. Og lad os så blot komme tvivlen i møde og sige, at selv om det ikke nødvendigvis er sproget, der står i vejen – den kvinde, som blev interviewet i TV2-indslaget måtte dog efter hvert spørgsmål spørge tolken, hvad journalisten spurgte om – så presser man næppe konklusionen til mere, end den kan holde til, ved at sige, at kulturelle faktorer spiller en stor rolle for, at de ikke er en del af arbejdsmarkedet.

Finansminister Kristian Jensen kunne torsdag offentliggøre en nye rapport, der selv om den blev forsøgt solgt positivt, fordi tallene viser, at det går fremad med at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet, så dog viste, at bundlinjen er, at udgifterne til integration af ikkevestlige indvandrere er steget fra 33 mia. kr. i 2014 til 36 mia. kr. i 2015.

Finansministeren forsøger ganske vist at sælge udviklingen som en positiv historie. Det er hans job, og retfærdigvis skal det da også siges, at mandlige flygtninges beskæftigelsesfrekvens er steget fra 27,2 pct. til 41,5 pct. i perioden. Det er den gode historie, men ser man på kvinderne, fortælles der en anden historie, for de har kun flyttet sig fra 21 pct. til 24,4 pct. Det er det, der får Kristian Jensen til at konkludere, at »der er stadig en kæmpe rest tilbage – et kæmpe potentiale, om man vil – til at gøre det endnu bedre«.

Det er også indlysende sandt. Det har man sådan set vidst i årevis, mens udgifterne til integrationsprojekter og jobinitiativer er steget år for år, og statistikkerne har fortalt den samme nedslående historie. Det er naturligvis omsonst at forvente den samme beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder af herkomst som blandt danske, hertil er for mange ganske enkelt for ukvalificerede. Men finansministeren skal have ret så langt, at der findes et kæmpe potentiale – både blandt mænd og kvinder – som i sidste ende skal blive en ressource på arbejdsmarkedet og dermed en gevinst for dansk økonomi.

Men for at det kan ske, kræves der et opgør, som i sidste ende er et kulturopgør. Man kan naturligvis ikke tvinge folk ud på arbejdsmarkedet, men der er absolut heller ingen grund til i en art misforstået hensyn at opmuntre folk til at lade være. Når så mange kvinder af ikkevestlig herkomst ikke deltager på arbejdsmarkedet, skyldes det for en væsentlig dels vedkommende kulturelle barrierer, heriblandt også sproglige. Disse barrierer skal naturligvis bekæmpes med alle midler, samtidig med at man fjerner enhver personlig og økonomisk motivation til at stå uden for arbejdsmarkedet.