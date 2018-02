JP mener: Israel har sat sig selv en høj standard. Den bør følges

Israel er det eneste fungerende demokrati i Mellemøsten og den eneste egentlige retsstat i regionen. Som sådan burde det være et forbillede for dets naboer.

Netop derfor er det forstemmende, hvad der i øjeblikket udspiller sig i Jerusalem. Premierminister Benjamin Netanyahu er mistænkt i en myriade af bestikkelsessager, og han skal indirekte have søgt at få en dommer til at frafalde en sag mod sin hustru; til gengæld skal dommeren være blevet lokket med en udnævnelse til øverste statsadvokat.

Netanyahu siger, at hverken han eller hustruen har gjort noget forkert, og at de er ofre for en politisk heksejagt. Nu er Netanyahu ikke kendt for selv at være en tøsedreng, når hjemlige modstandere skal trynes, men det kan da være, at han har ret, og at han, ligesom hustruen, er en forfulgt uskyldighed. Det må afgøres med de retsstatslige midler, der fungerer så godt i Israel.

Det foruroligende er, at Netanyahu fortsætter, som om intet er hændt. Han er fortsat regeringschef, selv om anklagerne hober sig op. Sidste weekend blev departementschefen i Kommunikationsministeriet og det øverste lag i telegiganten Bezeq anholdt. Sagen her drejer sig bl.a. om, at journalister fra medier med forbindelse til Bezeqs ejere skal være blevet presset til at berette positivt om premierministeren; til gengæld skal Bezeq have fået god behandling af ministeriet, som har en kontrolfunktion over for selskabet.

Som sagt, det kan være, at det hele er en storm i et glas vand, selv om der formentlig skal noget til, før israelsk politi sætter nogle af landets mest magtfulde mænd og kvinder bag tremmer. Men kunne man forestille sig, at en dansk departementschef og ledelsen i TDC blev anholdt i forbindelse med en sag mod statsministeren, og at denne fortsatte i embedet? Eller en tilsvarende adfærd i Tyskland eller Storbritannien?

Det er sådan, det er i Israel, og det er temmelig beskæmmende. Landet er i det nye korruptionsindeks fra Transparency International rykket fra 28. til 32. pladsen, og det er den forkerte vej. Det er ganske vist lysår fra arabiske lande som Egypten (nr. 117), Libanon (nr. 143) eller Iran (nr. 130). Men Israel vil formentlig selv have sig frabedt at blive sammenlignet med de lokaliteter. Det har selv sat en høj standard, og den bør følges, ligesom når det gælder menneskerettigheder og andre grundlæggende værdier.

The Jerusalem Post har søgt at forklare, hvorfor Netanyahu alligevel kan blive siddende – og ligge helt godt i meningsmålingerne. En af årsagerne er, siger avisen, at israelere kan lide, at deres ledere er lidt korrupte. Politikere med spidse albuer er også de bedste til at garantere nationens sikkerhed, hedder det. Han anses for at være et bolværk mod en fjendtlig verden – selv om tidligere efterretningschefer har ladet forstå, at de ikke har den helt samme holdning – og han er kendt overalt i udlandet. Endeligt: Økonomien buldrer afsted, det samme gør turismen, og ledigheden er lavere end i Danmark. Så hvorfor vende ryggen til en vinder?

Alt sammen såre forståeligt, men sagen uvedkommende. Man kan ikke have en regeringschef i et respekteret demokrati, som ser ud til at være syltet ind i alskens affærer. Det er en ringe trøst, at også hans forgænger, Ehud Olmert, der har afsonet en fængselsdom for korruption, holdt ud for længe. Israel, og retssamfundet, har fortjent bedre. Det burde Benjamin Netanyahu, hans kvaliteter ufortalt, indse. Jo før, des bedre.