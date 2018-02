JP mener: Kongehuset binder sammen i en historieløs tid

Det lader til, at den danske befolkning har tilgivet prins Henrik i døden, at han ikke vil begraves ved siden af dronning Margrethe. For hvor der sidste år var ikke så lidt forargelse, da det blev offentliggjort, at han ikke havde til sinds at lade sit afsjælede legeme stede til hvile i domkirken i Roskilde i mausolæet ved siden af dronningen, så er det siden prinsens død natten mellem tirsdag og onsdag i sidste uge strømmet ind med sympatitilkendegivelser og forståelse fra det ganske land for prins Henriks særlige og selvstændige måde at kombinere monarki og anarki på.

Han var pludselig en mand af folket, selv om det samme folk ikke kan sige sig fri for at have haft svært ved at acceptere prins Henriks egne veje, hans rejser, hans jagt, hans tøj, hans børneopdragelse, hans sprog og hans oprør.

Det nemmeste i verden vil være at forklare den seneste uges reaktion med, at den er medieskabt – at den danske befolkning sammen med medierne har sonet den behandling, som prinsen også fik i medierne og i folkedybet. At det var den massive dækning, der fik folk til at rejse sig, gå til blomsterhandleren og bevæge sig mod Amalienborg, Fredensborg, Marselisborg og Gråsten Slot. Men det vil være for nemt. For ganske vist har de to danske public service-stationers dækning af prinsens død – især det første døgn – været af et omfang, så man måtte ty til andre nyhedskilder, hvis man ville vide, hvad der ellers skete i verden, f.eks. at der var et temmelig forfærdeligt skoleskyderi i Florida i USA. Den 14. februar var der kun én begivenhed i Danmark, og ikke en buket og en børnetegning blev placeret, uden det blev dokumenteret. Sådan mere eller mindre.

Men måske er det i virkeligheden medierne – og heriblandt kun nogle af dem – der har haft et problem med prins Henrik fra tid til anden. Det danske kongehus nyder enorm opbakning i den danske befolkning. En væsentlig del af denne opbakning er knyttet til dronning Margrethe, der gennem hele sin tid som regent har udvist en fantastisk veludviklet forståelse for, hvordan man skal være regent af sin tid, så man både er folkelig og ophøjet. Men denne opbakning har også omsluttet prins Henrik, fordi der har været en stor folkelig forståelse for, at hans rolle ikke var den nemmeste i verden, og at han samtidig har haft stor indflydelse på dronningens måde at forvalte embedet på.

Det har været tydeligt den seneste uges tid, fra dødsbudskabet kom, til i dag, hvor prins Henrik kl. 11 bisættes fra Christiansborg Slotskirke, at folket har følt en enorm sympati med prinsen og den kongelige familie.

Man kan bortforklare blomsterhavet, sammenstimlingen ved slottene og de tusinder i kø for at passere prinsens kiste på castrum doloris i slotskirken som et udtryk for en sentimental, kollektiv sorg. Og det er vel også en del af forklaringen. Kongehuset er specielt, og når regentens gemal dør er det en meget stor begivenhed. Men det er også mere end det, for i en tid, hvor historieløshed, forvirring og retningsløshed råder, stikker det også dybere. Kongehuset og den historie, det repræsenterer, er både symbolsk og konkret et anker og nogle rødder tilbage i tiden, som efterhånden er sjældne, og som udstyrer Danmark og det danske folk med en identitet, som der er grund til at være stolt af. Intet sikrer, at det forbliver sådan, men at det stadig er sådan i dag, mere end 1000 år efter dets grundlæggelse, kan i høj grad tilskrives dronning Margrethe og hendes mand gennem mere end 50 år, som der i dag tages endegyldigt afsked med.