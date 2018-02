JP mener: Frikadeller er kulturel mindretalsbeskyttelse

Produktionen af slagtesvin ventes i år at sætte rekord i Danmark; den nærmer sig 33 millioner styk. Samtidig er den såkaldte frikadellekrig igen brudt ud, nu med stærkere deltagelse af nationale politikere, og de to ting har intet med hinanden at gøre, bortset fra at svinerekorden tjener til at minde om, at grisen i Danmark ikke har status som et urent dyr. Tværtimod, grisen gør og har gjort meget godt for Danmark, og tanken om, at den skulle være uren, er så meget mere latterlig, fordi vi i Danmark egentlig slet ikke kender til, at fødevarer af religiøse grunde kan være tilladte eller forbudte, hvis man da ser bort fra de forbipasserende trends, der midlertidigt lyser visse typer af mad i band hos en større gruppe mennesker. Vi andre kan glæde os over skriftens ord om, at det, der gør mennesket urent, ikke er, hvad der kommer ind i munden, men ud af munden, hvorefter det er tilladeligt at både drømme om og spise frikadeller, som vor mor lavede dem.

Man kan altså roligt spise svinekød i Danmark, men det gælder desværre ikke alle steder. I ganske mange institutioner i Danmark, det være sig børnehaver eller hospitaler, har man for nemheds skyld afskaffet svinekødet og indført halalslagtet kød uden undtagelse, for man vil gerne tage hensyn til religiøse mindretal, og netop fordi danskere kan spise hvad som helst, går der jo ingen skår af nogen i den anledning. Det har været holdningen, og når nogen har protesteret, er de blevet hånet efter noder. Da diskussionen blussede op i Randers, fordi en Venstre-borgmester havde brug for DF’s stemmer og gik med til at indføre et krav om dansk madkultur i børnehaven, lå overskrifterne lige for, og ”Frikadellekrigen i Randers” illustrerede jo så glimrende det småtskårne og provinsielle Danmarks famlen i den store verden, hvor svinekød som den naturligste ting i verden er haram og bandlyst.

Der blev leet meget af de randrusianske frikadeller, og lettest er det selvfølgelig at le med, når man bor langt væk fra de områder, hvor et muslimsk flertal tegner sig i boligkvarteret eller institutionen, for herregud endda, frikadeller eller ikke frikadeller, det kan man vel finde ud af lokalt, og den slags skal der vel ikke lovgives om? Det er aldrig rart at have latteren imod sig, og den socialdemokratiske borgmesterkandidat ved seneste kommunalvalg, Torben Hansen, mente da også, at påbuddet om svinekød ligefrem havde skadet Randers’ renommé. Nu er han kommet i tvivl, måske også inspireret af de nye vinde hos moderpartiet. Ordfører Mattias Tesfaye siger f.eks.: »Jeg oplever, at noget, der har været en selvfølgelighed i Danmark, er kommet til debat, og derfor bliver vi nødt til at skrive flere ting ned. Det, synes jeg, er trist, men alternativet er mere trist.«

Her har han fat i noget principielt væsentligt. Debatten om svinekød i børnehaven handlede aldrig om at tvinge nogen til at spise svin eller om den selvfølgelige ret til at være muslim i Danmark. Tværtimod, den handlede om retten til ikke at være muslim, selv om de fleste klassekammerater var det. Der er tale om en slags kulturel mindretalsbeskyttelse også mod stedvise krav om, at svinekød slet ikke må forefindes i hverken køkkenet eller det fælles køleskab.

Frikadellen må godt være der, det bør man insistere på. Og er frikadellekrigen principiel, er løsningen til gengæld pragmatisk og lige for: I snart sagt alle både offentlige og private kantiner bydes der hver dag på et grønt alternativ. Det samme burde være en selvfølge på alle offentlige institutioner.