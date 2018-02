Det tumultagtige forløb om den slumrende fastnetkæmpe TDC er forbi. Den australske kapitalfond Macquaire har sammen med tre danske pensionskasser smidt 40 mia. kr. på bordet, og ledelsen anbefaler aktionærerne at takke ja.

Bejlernes plan for landets største teleselskab er ambitiøs. Man vil pille selskabet af børsen, kløve forretningen op og satse på infrastruktur – altså mobildækning og bredbånd. Det nye konsortium lover bedre kundeservice, milliardinvesteringer og lynhurtigt internet til alle danske husstande i løbet af seks-otte år. Uden at der foretages fyringer. Jublen vil næsten ingen ende tage. Men hvis man for alvor skal tro på de højtflyvende – men fornuftige – ambitioner, skal der investeres et tocifret milliardbeløb i det danske internet.

Det positive er dog, at der nu rent faktisk ligger en strategi. Man tager fat på et af vores presserende samfundsproblemer: store mørke pletter på danmarkskortet, hvor mobilen falder ud, og internettet kører i første gear. Telebranchen har nemlig underinvesteret i årevis. TDC stod sidste år for omkring halvdelen af de samlede investeringer på 6,5 mia. kr., men hvis man renser for inflation, har branchens investeringsniveau ligget stille siden 2011. Det spænder ben for væksten og kvæler den udkant, som Christiansborgs politikere kerer sig så meget om.

Det tæller også på plussiden, at de tre danske pensionskasser i konsortiet – ATP, PFA og PKA – har meldt ud, at investeringen er langsigtet. Man vil sørge for, at opkøbet gavner hele Danmark, lyder det. Man har milliarder i pengetanken og råd til at balancere langsigtet værdiskabelse med kortsigtede profithensyn.

Omvendt er det nærmest umuligt at se, hvordan planen skal komme i mål. Macquaire, der sidder på halvdelen af de nye TDC-aktier, forventer et tocifret afkast. Det bakker pensionskasserne op om. Man køber dermed et teleselskab til 40 mia. kr. med 20 mia. kr. i gæld og lover store investeringer oveni.

Eksperter vurderer, at man skal lægge et tocifret milliardbeløb for at give fibernet til 99 pct. af de danske husstande. Der er ingen analytikere, der tror på, at ønsket om et tocifret afkast og de milliarddyre fiberdrømme kan forenes.

Sporene fra australiernes tidligere forretningseventyr i Danmark giver også grund til skepsis. Australierne har været medejere af Københavns Lufthavn, og her bankede man udbyttet i vejret og foretog skatteplanlægning, som fik kapitalfonden i Skats søgelys. Det bliver ikke nogen nem opgave, de danske pensionsbosser har sat sig selv på.

Investeringskrisen i telebranchen er dog også et politisk ansvar. Behovet for lynhurtige internetforbindelser overalt i landet vokser. Alt fra ældrepleje, selvkørende biler og sygehuse kommer til at blive koblet op på internettet de kommende år.

Regeringen skal i det kommende teleforlig skabe fornuftige rammer for konkurrencen og sikre ordentlige investeringsvilkår. Samtidig bør man lytte til de mindre spillere på bredbåndsmarkedet, der advarer om risikoen for monopoldannelse, hvis TDC sætter sig for tungt på hele infrastrukturen.

ATP-chef Christian Hyldahl og PFA-chef Allan Polack har flere gange sagt, at man vil bruge vores fælles pensionsmidler til langsigtede investeringer, der gavner hele Danmark – også udkanten. Købet af TDC er på mange måder pensionsbossernes store manddomsprøve.