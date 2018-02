JP mener: Er der en feminist tilstede, som tænker ud over sin egen næsetip?

Vil man navigere blandt danske feminister, gælder det om at holde ørerne stive. Der er f.eks. intersektionel feminisme og ekstatisk feminisme, uden at vi vil påtage os at forklare, hvad der menes, for vi ved det ærlig talt ikke. Feminister offentliggør nøgenbilleder af sig selv på sociale medier, og forleden var en såkaldt fjerdebølgefeminist hovedperson i ”Kender Du Typen?”, en DR-serie, hvor livsstilseksperter skal gætte, hvem de besøger. Her blev det nævnt, at fjerdebølgefeministen, som er 23 år, har en skoletaske til 65.000 kr.

Fred være med det, folk skal beskæftige sig med det, de har lyst til, såfremt de ikke skader andre, og det i øvrigt er lovligt.

Hvad der imidlertid kan undre er den selvoptagethed, som mange feminister giver udtryk for, uanset hvilken undergruppe de nu tilhører. #MeToo synes at have tilført bevægelsen nyt krudt. Alt kan udløse forargelse, uanset om det er kriminelle overgreb, f.eks. voldtægt, eller handlinger, der er knap så entydige, som berøring af bagdele, optisk interesse for kvinders barme eller forslag om det ene eller det andet. Det er i stort omfang et lukket kredsløb, hvad angår socialgrupper. Man har hørt meget – også meget oprørende – om skuespillerinder og andre kulturbærere, men overraskende lidt om kassedamer, sekretærer, sosu-assistenter og politibetjente. Er det, fordi sidstnævnte ikke er ude for sexchikane? Næppe. Men erklærede feminister ser i overvejende grad ud til at være veluddannede og i forholdsvis komfortable forhold, og det er lettere at færdes i sine egne eller beslægtede miljøer end at vende blikket udad.

Der er et udmærket eksempel i øjeblikket. Kvinder i Iran har i ugevis demonstreret mod det tørklædepåbud, som er udstedt af præstestyret. Som berettet i denne avis kravlede en af dem, Narges Hosseini, den 29. januar op på et af telefonvæsenets ledningsskabe i hjertet af Teheran. Hun trak sit hvide hovedtørklæde af, satte det for enden af en træpind og lod det vifte som et flag i vinden.

Hosseini blev – naturligvis, fristes man til at sige – arresteret sammen med to andre, der havde filmet hende. Men mange kvinder gjorde som hun, ligesom der havde været nogle før hende, som havde gjort det samme. I 2014 fik næsten 3,6 millioner kvinder en påtale af politiet, blev anholdt eller sendt for retten for at bære hijabben – et tørklæde, der dækker hår, hals og skuldre – forkert, beretter en menneskeretsaktivist. Mange kvinder er altså imod tørklædetvangen. De er ikke nødvendigvis imod, at man bærer et tørklæde, men de mener ikke, det skal være en lovbefaling.

Det kunne man jo tro, at europæiske feminister ville interessere sig for: Medsøstre i et ikke så fjernt land, som udsættes for mænds forskrifter om, hvordan de skal se ud.

For at sige det kort:Sådan fungerer europæiske feminister ikke. Den tyske avis Die Zeit har netop spurgt et par af slagsen, hvad deres tavshed i dette anliggende skyldes. »Én sagde, at hun måske tager emnet op. En anden lod meddele, at hun ikke har tid til at svare,« hedder det lakonisk.

Helt absurd forekommer nogle af de danske feministers medier. Magasinet Friktion har i sin internetudgave et billede, hvor kvinder demonstrerer for retten til at bære burka, men der er intet om kønsfællerne i Iran, der risikerer liv og lemmer for retten til ikke at tilsløre sig. Heller ikke hos Kvinfo kan man umiddelbart blive klogere på situationen i Iran. Er der en feminist til stede, som tænker ud over sin egen næsetip?