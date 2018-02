JP mener: Sydamerikas problemlande har ingen gode undskyldninger

Det er ingen hemmelighed, at det i økonomi – som i livet i øvrigt – går op og ned. Er man i tvivl, kan man se på sidste uges fald i aktiekurserne, først i New York, derefter rundt om i verden; at de fandt sted på trods af positive nøgletal, ændrer ikke ved, at investorer i løbet af nogle timer tabte milliarder.

I Sydamerika er der endnu en cyklus, og den kan i øjeblikket give anledning til uro. Der har i mange lande i regionen været den tradition, at perioder med demokrati og retsstatslige forhold er blevet afløst af hel- eller halvtotalitære styrer. Undertiden er højreorienterede tyranner fældet af venstreorienterede slubberter – Nicaragua er et udmærket eksempel. Almindeligvis, men ikke altid (se igen Nicaragua), er man imidlertid vendt tilbage til mere fornuftig regeringsførelse.

For 10-15 år siden gik meget i den rigtige retning. Brasilien, f.eks., mosede frem, overstod finanskrisen i 2008 uden nævneværdige skrammer og løftede millioner fra den økonomiske underklasse op til den lavere middelklasse.

I Venezuela var den karismatiske socialistiske præsident Hugo Chávez i fuld gang med at smide penge ud ad vinduet og erstatte fortidens korrumperede højrefløj med sin egen udgave af et bestikkelsesregime. Men der var stadig varer i butikkerne, og landet fungerede nogenlunde.

Brasilien er kontinentets største land, og Venezuela har de mest omfattende, kendte olieforekomster i verden. Derfor springer de i øjnene. Fra naturens hånd har de alle forudsætninger for at være en succes. Brasilianernes landbrugsjord er fremragende, klimaet overvejende vidunderligt, og der er mange driftige folk. Venezuela har ingen undskyldning overhovedet for ikke at være et foregangsland.

I stedet stikker Brasilien nu i en dyb, politisk krise, med en præsident, der ikke er folkevalgt, en forgænger, der er afsat, og forgængerens forgænger kendt skyldig i korruption. Brasiliansk politik har længe været en sump, parlamentsmedlemmer kan købes uden videre, og selv en vakkelvorn, dansk mindretalsregering virker helt stabil i sammenligning. Et kolossalt bureaukrati og et forældet arbejdsmarkeds- og pensionssystem gør ikke tingene bedre. Præsidenten prøver at gøre noget ved det, men hans egne ikke ganske gennemsigtige forhold betyder, at han ikke har befolkningen med sig. Tilliden til det politiske system er i bund, og en ekstremt højreorienteret tidligere officer Jair Bolsonaro sigter mod at vinde præsidentvalget senere i år. Bolsonaro anbefaler forældre at prygle homoseksuelle børn. Fra parlamentets talerstol har han engang sagt til en politisk modstander, at hun var så grim, at hun ikke engang fortjente at blive voldtaget.

I Venezuela, hvor der også snart er præsidentvalg, har den efterfølger, som Chávez udpegede inden sin død, Nicolás Maduro, kørt landet helt i sænk. Hylderne er tomme, sundhedsvæsenet brudt sammen, kriminaliteten eksploderet.

Der er også lyspunkter – i Argentina og Ecuador f.eks., hvor fornuftige ledere er i færd med at vende års økonomisk og politisk misrøgt. Mexico består af meget andet end narkohandel og bandemord; der er gennemført store strukturreformer, og arbejdsløsheden er med 3,4 pct. lavere end i Danmark (i Brasilien er den 11,8 pct.)

Men i de mange syd- og mellemamerikanske lande er der

– ikke ulig Europa – en dyb utilfredshed med det, der kaldes den politiske elite. Populisme, skrev The Economist Intelligence Unit for nylig, truer økonomisk vækst i 2018 og fremefter. Og ikke kun den, tilføjer vi. Lad os håbe, at den negative periode i Sydamerika bliver af kort varighed.