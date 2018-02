JP mener: Politik er faktisk andet end personlige relationer og proces

Der var engang for længe siden en minister, der insisterede på at tale politisk substans og intet andet. Hun var let berygtet blandt journalisterne på Christiansborg. Tænk, når hun blev spurgt om noget, hun ikke følte sig hjemme i, meddelte hun, at hun lige ville undersøge sagen og så ringe tilbage.

Hvor tit sker det i dag? Mange politikere klager tværtimod over, at i dagens medieverden skal alting gå så bandsat hurtigt. Fokus er på motiver, processer og personlige relationer – hvem kan med hvem? – i stedet for det politiske indhold.

Senest gik Ritt Bjerregaard i en interessant kronik i fredagsavisen til angreb på den osteklokke, som symbiosen mellem politikere og medier udgør. Hendes partifælle, S-gruppeformand Henrik Sass Larsen, er gået et skridt videre. Han har meddelt, at han kun vil udtale sig til medierne ca. hvert kvartal i protest mod sine manglende muligheder for at trænge igennem lydmuren med saglige, politiske meldinger.

Det er en utroligt vigtig debat. Hvor bliver substansen af på Christiansborg? Det er lettere og festligere at reducere politiske kampe til et spørgsmål om personlige ambitioner og relationer, men det koster dyrt på lang sigt. Mange vil dele både Ritt Bjerregaard og Sass Larsens analyse, men de fleste – ikke mindst i medierne – vil mene, at Sass Larsen går alt for langt med sin demonstrative konsekvens.

Det er let at skyde på medierne, og (nogle) medier har bestemt et medansvar. Men politikerne bør også kigge på sig selv. Mange politikere kunne med fordel være mere selektive med, hvad de stiller op til; ikke mindst på tv. Sagt ligeud: Mange politikere underminerer sig selv, deres autoritet og troværdighed ved alt for ofte at efterleve den sønderslidte kliché om, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale. De fleste politikere begræder ved festlige lejligheder, at den politiske debat er så person- og procesfikseret. Men de samme politikere gør for lidt for selv at bidrage til at få den idébårne, politiske samtale tilbage på sporet.

Ritt Bjerregaard peger på, at for mange politikere gemmer sig bag tv-egnede oneliners, som deres korps af spindoktorer har skruet sammen for dem. Det har hun også ret i. Hvor er den politiker i dag, der insisterer på at tale om detaljer i den seneste revision af boliglovgivningen – af kæmpestor betydning for masser af danskere, men vurderet til at være helt usexet? Danske politikere kunne med fordel skrive mange flere debatbøger.

Igen: Det er let nok – og helt relevant – at skyde på medierne, men tv-stationerne, som jo går forrest, får kun held til at reducere politik til proces og personfnidder, hvis politikerne selv spiller med. Dette er ikke bare en stilfærdig opfordring til at sadle om. Det er faktisk påtrængende nødvendigt med en kursjustering. Rumskibet Christiansborg er i fare for at komme helt ud af trit med befolkningen.

Det er grotesk, at et af de værste skældsord, politikere i dag bruger mod hinanden, er beskyldningen om at være »ideologisk«. Man skulle tro, at det var, hvad det hele handlede om, så man kan dele sig efter anskuelser. En del af løsningen er simpelt hen at få idépolitikken rehabiliteret, og at politikerne i øvrigt viser sig drevet af andet og mere end bare at skaffe sig en karriere. Teknokraten vinder for ofte over politikeren. Alt for mange debatter kvæles med henvisningen til, at man skal »kunne tælle til 90 mandater«.

Den indledningsvist nævnte politiker var i øvrigt Elsebeth Kock-Petersen, der bestred flere ministerposter under Poul Schlüter i 1980’erne. Hun ville have det svært i dag.