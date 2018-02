JP mener: Vi vil nødigt ødelægge den gode stemning i Sydkorea, men ...

For godt 30 år siden eksploderede et sydkoreansk passagerfly over Det Andamanske Hav. 115 mennesker blev dræbt.

Det var Nordkorea, der stod bag. En agent havde anbragt en tidsindstillet bombe i bagageboksen over sæderne og forladt maskinen under en mellemlanding i Abu Dhabi.

Forbrydelsen var beordret af Kim Jong-il, dengang kronprins i Pyongyang og far til den nuværende nordkoreanske hersker, Kim Jong-un. Hensigten var at umuliggøre sommer-OL i Sydkorea 1988. Pyongyang havde satset på at holde det sammen med Seoul, men den regning gik ikke op. Altså skulle OL-forberedelserne drukne i terror.

Den historie er værd at have i baghovedet, når OL-vinterlegene fredag officielt åbner i Pyeongchang i Sydkorea. Legene finder sted under en slags optøning mellem de to stater. Nordkorea har med kort varsel sagt, at man vil deltage, og der er sågar planer om et fælles, kvindeligt ishockeyhold. Desuden kommer Kims søster og Nordkoreas parlamentsformand. Det kan være, de møder USA’s vicepræsident og Japans regeringschef, som også har meldt deres ankomst.

Det er selvsagt bedre med den slags fredelig udveksling og sportslig kappestrid end at sprænge fly i luften eller på anden måde myrde folk, hvilket er Nordkoreas vanlige reaktion, hvis nogen ikke makker ret.

Men alle, formodentlig også Kim Jong-un, ved, at hvad vi ser nu, er et tyndt lag fernis. Kim har valgt pludselig at være flink, fordi han er trængt op i en krog. FN-sanktioner er et stadigt større problem for Nordkorea. Selv hvis kun halvdelen af dem virker, kan de betyde, at Kim ikke er i stand til at opfylde et løfte til befolkningen om bedre levestandard.

Nu er løftebrud ikke noget, man i Nordkorea skriver om på samme måde som i f.eks. Danmark. Parlamentsformanden, der besøger vinterlegene, kan heller ikke sammenlignes med Pia Kjærsgaard eller Wolfgang Schäuble i Berlin. Men Kim er i knibe, og han har, kvik som han er, set sit snit til at forsøge at kile sig ind mellem sydkoreanerne og deres allierede i Washington og Tokyo. Det sker i en tid, hvor mange sydkoreanere – og andre – ikke bryder sig synderligt om de demokratisk valgte ledere dér. USA er, åbenbart noget overrasket, trådt et skridt tilbage og har udsat en militærøvelse. Hvis man er fantasifuldt anlagt, kan man tale om amoriner i luften mellem Nord- og Sydkorea.

Vi vil nødigt ødelægge den gode stemning, men det er næppe en forårsforelskelse. Kvikke Kim bruger sine sportsfolk som styrets forlængede arm for at splitte modparten og om muligt opbløde sanktionerne. Det er forståeligt, at sydkoreanerne griber efter hvert græsstrå, de kan øjne, for at gøre forholdet til Nordkorea mere tåleligt. Men Kim kan kun bevare magten ved fortsat at udvise ubegribelig brutalitet – mod omverdenen, og først og fremmest mod sine egne borgere.

Når han, formentlig inden længe, kan se, at ouverturen over for Sydkorea ikke giver ham en sorgløs tilværelse, vender han tilbage til sine aggressioner, vil prale med sit atomprogram og true Gud og hvermand. Man kan derfor sagtens glæde sig over øjeblikkets blide toner samt naturligvis de olympiske præstationer, navnlig efter at Rusland efter sit dopingcirkus er udelukket fra deltagelse som nation. Men man bør lade være med at tro, at alt bliver godt, fordi der kommer nogle håndfulde sportsfolk fra nord til syd. Det er postyret omkring dette besøg, der viser, hvor rædselsfuldt forholdet i virkeligheden er.