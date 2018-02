JP mener: Lille skatteaftale

Liberal Alliances økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, var en glad mand, da han i går side om side med finansminister Kristian Jensen lancerede den skatteaftale, som regeringen kort forinden havde indgået med Dansk Folkeparti. Men måske var glæden i virkeligheden i højere grad lettelse efter det farceagtige forløb kort før jul, hvor finansloven blev vedtaget under stort hurlumhej og efterfølgende LA-løfter til vælgerne om ”historiske skattelettelser” på den anden side af nytår. Løfterne udviklede sig som bekendt til et pinagtigt og ydmygende forløb for Liberal Alliance.

Så med de oprindelige ambitioner om skattelettelser for 15 mia. kr. var der med gårsdagens aftale, der lander på en tredjedel, nemlig skattelettelser for 5 mia. kr., hvoraf 3,5 mia. kr. hentes fra tidligere aftaler, derfor nok så meget et forsøg på at tale aftalen op til en sejr. For VLAK og DF’s skatteaftale er langtfra historisk – dertil er den alt for beskeden og uden den ønskede effekt på især en øgning af arbejdskraftudbuddet. Skatteaftalen ventes at øge arbejdsudbuddet med omkring 1.200 personer. Det er et stykke fra den oprindelige ambition på 55.000-60.000 personer i 2025.

Aftalen vil i hovedpunkter indføre et nyt jobfradrag på op til 2.500 kr., som skal være med til at sikre, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Samtidig sænkes bundskattesatsen med 0,02 procentpoint. Ifølge regeringens beregninger betyder det nye fradrag og den nye bundskattesats, at en HK’er med en årlig indkomst på 214.350 kr. årligt vil få en skattelettelser, der giver 1.850 kr. mere på lønsedlen. For en LO’er med 360.000 kr. i indkomst er der 2.100 kr., og en direktør med en indkomst på godt 1 mio. kr. henter 3.150 kr.

Som man vil huske, var der i efterårets forhandlinger om en ny skatteaftale lagt op til at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget og skabe både et nyt jobfradrag for de lavestlønnede på op til 4.500 kr. Det første røg ud med badevandet, da forhandlingerne med Dansk Folkeparti brød sammen, og det andet, jobfradraget, bliver noget mindre, så den ønskede effekt på arbejdsudbuddet som nævnt heller ikke nærmer sig det oprindelige ambitionsniveau.

Den ny skatteaftale er især koncentreret om at løse samspilsproblemerne i forbindelse med pensionsopsparing – det faktum, at jo mere du sparer op til pension, jo mindre kan det betale sig for nogle indkomstgrupper, fordi man trækkes tilsvarende i den offentlige tillægspension. Den nye aftale leverer dog ikke for alvor beregninger, der viser, at det giver mere mening at spare op end at satse på at lade staten supplere folkepensionen. Det positive er dog, at regeringen og DF søger at tage hånd om problemet.

Men først og fremmest må det slås fast, at skatteaftalen er alt for beskeden og ikke leverer løsninger på arbejdskraftudbuddet. Det øges så minimalt, at det fortsat vil være nødvendigt at importere udenlandsk arbejdskraft. Danmark savner stadig den store skattereform, der er forudsætningen for at kunne bære opsvinget videre, end det vil være i stand til ved egen kraft. Hvis man skal finde noget at glædes over, må det være, at blå blok trods alt kan finde sammen oven på det teatralske forløb omkring jul og nytår og i en tid, da der lyder sirenesang fra Mette F. Men opfordringen må samtidig være, at regeringen og DF giver hinanden håndslag på fremadrettet at forhandle paradigmeskiftet og skattereformen i et parallelt forløb og dermed beviser, at Danmark fortsat har et resultatorienteret borgerligt flertal.