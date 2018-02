JP mener: Vi skal nok selv opdrage vore børn

Den er gal med børneopdragelsen i Danmark. Det mener den konservative børne- og socialminister, Mai Mercado, og det synspunkt er hverken nyt eller originalt, for det mener mange mennesker, og det har mange mennesker altid gjort. Siden antikken, i hvert fald.

Det nye er, at ministeren finder det nødvendigt ligefrem at nedsætte et udvalg.

Nogle børn mangler basal opdragelse, siger hun og lancerer noget, hun kalder ”opdragelsesdebatten”; hun siger i den anledning, at hun er en konservativ minister, der går op i familie og fællesskaber, hvorfor hun advarer mod tonen på de sociale medier og konkluderer: »Jeg kunne godt være ligeglad og sige, at fællesskaberne må regulere sig selv, men det er jeg ikke.«

Derfor ønsker hun sig nu en såkaldt bred, folkelig debat om børneopdragelse anno 2018, der – som det hedder – skal få os alle til at debattere og reflektere over, hvordan vi opdrager vores børn, og hvilke værdier der er vigtige at give dem.

Til den ende har ministeren sammensat et udvalg af hel- og halvkendte debattører. Formand er Sofie Münster, forfatter og stifter af onlinemagasinet Nordic Parenting og for resten tidligere direktør for Løkkefonden, og blandt medlemmerne finder vi bl.a. skuespilleren Peter Mygind, hjerneforsker Peter Madsen og ekspolitiker og debattør Özlem Cekic.

Udvalget er spraglet, for opdragelse er mangelunde, det er klart. Ret ryggen og tal sandhed, kunne være et credo for opdragelsen, men skal vore børn lære det af Özlem Cekic? At tale pænt og høfligt kunne være et andet led i opdragelsen, men skal vore børn lære det af en Mai Mercado, der på Facebook kan finde på at skrive: »Hør lige, spoilers! Når man, hver eneste gang jeg lægger noget op, skal skrive noget om spærregrænse, så bliver det sgu lidt ensformigt! Så fuck ud af mit feed, hvis I ikke har andet at byde ind med.«?

I lige måde, fristes man til at sige, om end vi naturligvis ville sige det mere urbant, fordi vi er godt opdraget. Men i hvert fald illustrerer det, at ministerens bekymring over tonen på de sociale medier er helt på sin plads. Og man kan sagtens være bekymret over børnenes opdragelse, også i 2018, og det er bestemt en glimrende idé at tage en debat om det også.

Man behøver imidlertid ikke at ulejlige sig med at nedsætte et udvalg. En debat klarer sig selv, og den begynder med, at man siger, hvad man mener, hvorefter nogle andre siger, hvad de mener. Så er debatten i fuld gang, og en debat kan altid føre mange steder hen, det er netop det spændende ved den.

Det kan vi som frie borgere i et demokratisk samfund godt selv finde ud af, ganske uden bistand fra skuespillere og hjerneforskere og alt, hvad der ligger derimellem af gode viljer og populære stemmer.

Lad dem endelig bidrage alt, hvad de vil til samtalen. Men en debat skal ikke styres, hverken af politikere eller af et tilfældigt udvalg. Og hvis Mai Mercado mener, at forældre har for dårlig tid til at opdrage deres børn, kan hun – hvis hun vil – stille forslag, der gør det nemmere for forældre og børn at få tid sammen.

Så skal vi nok selv klare opdragelsen af vore børn, hvis det går an for den borgerlige regering?