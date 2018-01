JP mener: Løkke har kun sig selv at takke for kvotekonge-balladen

En statsminister skal ikke kun beskæftige sig med politik i abstrakt forstand. Han bør også interessere sig for mennesker af kød og blod. Med det afsæt stiftede Lars Løkke Rasmussen i 2012 Løkkefonden, der hjælper drenge på kanten, som det hedder. Af onsdagens samråd på Christiansborg om statsministerens relationer til de såkaldte kvotekonger i fiskeriet fremgik meget klart, hvor meget Løkke – som statsminister og privatmenneske – brænder for denne indsats. Det er al ære værd.

Ligeledes landede Løkke på samrådet en række stærke pointer om, at selv statsministre faktisk har ret til en vis form for privatliv. Oppositionen var ved at arbejde sig op til at forlange, at en statsminister bør aflægge total rapport om, hvem han mødes og taler med – også privat – for at udelukke ethvert tilløb til urent trav. Lars Løkke sagde klart fra på hele politikerstandens vegne. Det er også al ære værd.

Alligevel er det oplagt, at Lars Løkke Rasmussen – igen – har gjort sig unødigt sårbar i endnu en sag i gråzonen mellem politik, moral og jura. Lars Løkke har været der før. Og nu er han der så igen. Det må undre, at han ikke har lært så meget af de tidligere sager, at han simpelt hen bliver bedre til at sige venligt nej tak.

Det er korrekt, at han modtog et gavekort fra fiskeren John-Anker Hametner Larsen, en af de såkaldte kvotekonger, til at låne dennes sommerhus i Skagen, da han fyldte 50 og ikke var statsminister. Men han indløste først gaven, der havde en værdi af ca. 10.000 kr., efter at han var blevet statsminister. Jurister diskuterer nu, om det er kritisabelt. Men det havde dog været lettere bare at takke nej – sådan for en sikkerheds skyld.

I de tidligere sager, som Lars Løkke har været involveret i – og undskyldt for – var det ligeledes en rød tråd, at han i mange sammenhænge burde have sagt nej til diverse ydelser; endog sådanne, som han var på juridisk sikker grund med. Det er en del af den samlede mængde politisk dømmekraft – foruden almindelig snusfornuft – som man må kunne forvente af en partiformand og statsminister. Denne dømmekraft manglede Lars Løkke i nogle af de tidligere sager. Nu er han igen havnet i politisk stormvejr, fordi han ganske enkelt på ny glemte at tænke sig om undervejs.

Med al respekt for engagementet i Løkkefonden er der heller ingen vej uden om at fastslå, at statsministeren ikke har kappet forbindelsen synligt nok til sit hjertebarn, efter at han igen er blevet statsminister. Er der nogen, der for alvor tror på, at statsministeren lader regeringens fiskeripolitik styre af selv betydelige donationer fra fiskere til fonden? Næppe, men det er ikke afgørende. Det er alene, at mistanken kan fremmanes og udnyttes politisk mod statsministeren. Han burde have skilt de to kasketter meget tydeligere ad. Med den særlige forhistorie, som Lars Løkke har på netop dette område, skulle han også her for længst have trukket stregerne klarere op.

Hvad der i øvrigt kan brygges af konspirationsteorier og ammestuehistorier i den aktuelle sag, og hvad tiden ellers kan bringes til at gå med på Christiansborg, blev samrådet endnu et uskønt eksempel på. Flere af samrådets deltagere forekom især optaget af at tweete ud til tv-stationerne undervejs. Det må da snart blive et tema for Folketingets præsidium.

Men det var næppe sidste gang, at statsministeren skal i samråd om denne sag. Han har desværre kun sig selv at takke for det.