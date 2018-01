JP mener: Trump holdt en stærk tale

Bag enhver god amerikansk præsident står en fremragende taleskriver. Denne sandhed er atter blevet bevist efter præsident Trumps første tale om nationens tilstand.

En tale, der er ualmindeligt godt skruet sammen og kapabelt eksekveret – af præsident Trump og ikke af Donald J. Trump.

Gang på gang driver præsident Trump i den en time og tyve minutter lange tale pointerne hjem ved at levendegøre dem. Brandmanden David Dahlberg reddede næsten 60 børn på en sommerlejr fra flammerne under skovbrandene i Californien. I tilhørerlogen rejser David Dahlberg sig, og Kongressen hilser på endnu en af de helte, der er så essentiel for den amerikanske selvforståelse og for De Forenede Staters dna.

Siden præsidentvalget i november 2016 er der i USA skabt hen ved 2,4 millioner nye job, heraf alene 200.000 i fremstillingsindustrien. Arbejdsløsheden er den laveste i dette årtusinde. I mange stater er der fuld beskæftigelse. Aktiebørserne har leveret den ene rekord efter den anden, men netop tirsdag taber det toneangivende Dow Jones-aktieindeks 363 point, hvilket er det største fald siden maj i fjor og kan være et forvarsel om, at rekordernes tid er ved at være forbi for denne gang.

Donald Trump kan selvsagt ikke tage æren for et opsving, der begyndte i 2010, lige så lidt som forgængeren Barack Obama kan bære skylden for den finanskrise og recession, der ramte, netop som han blev valgt til præsident.

Omvendt har præsidentens konstante fokus på ”America First” og fortsat solide opbakning fra sit politiske bagland gjort det mere end svært for især store amerikanske virksomheder at handle imod denne doktrin. "America First" er nu bakket op af den mest vidtgående skattereform siden 1980’erne, der bl.a. betyder, at USA går fra at have omtrent verdens højeste til at have en af verdens laveste selskabsskattesatser. Konsekvensen er, at billioner af dollars repatrieres, at mindstelønnen hæves, at mange virksomheder udbetaler bonus til medarbejderne og samtidig skaber nye arbejdspladser.

Den afgørende succes vil komme, hvis – som forventet – de klassiske amerikanske middelklassefamilier for alvor begynder at se en real stigning i den disponible indkomst, og at erhvervslivet i stor stil begynder at investere med det lange sigte for øje.

Trump lover at understøtte erhvervslivet med nye eller reviderede handelsaftaler, der er ”fair” og ”gensidige” og er i USA's interesse. Det vil uundgåeligt betyde en konfrontation med Kina og Tyskland, der har verdens største handels- og betalingsbalanceoverskud, og som år efter år bevidst ignorerer højtidelige erklæringer fra G7- og G20-topmøder om at nedbringe disse overskud. En barsk fremfærd fra Trump vil være fuldt berettiget.

Ingen kan tage fra præsident Trump, at hans ofte konfrontatoriske fremfærd har bidraget til at skabe et momentum i amerikansk økonomi, der kan vise sig at blive større, end mange skeptikere i dag tror.

I sin tale om nationens tilstand forsøger præsident Trump også at række hånden frem til de demokratiske mindretal i Kongressen. I bedste fald vil den blive nølende modtaget, men om ni måneder går amerikanerne til midtvejsvalg, hvor samtlige medlemmer af Repræsentanternes Hus og en tredjedel af Senatet er på valg.

I mange amerikanske stater kan det være problematisk at gå til valg på at være i opposition til præsident Trump, hvis amerikanerne med opsvinget og skattereformen for alvor føler, at de får flere penge mellem hænderne.

Den første store prøve på, om Demokraterne tager imod den fremstrakte hånd, vil komme, når Kongressen skal debattere en hårdt tiltrængt immigrationsreform, herunder adgangen for statsborgerskab for 1,8 millioner illegale immigranter, der kom til USA som børn. En aftale vil indebære finansiering af den mur, som Trump vil lade opføre langs grænsen til Mexico samt et stop for det årlige lotteri om arbejds- og opholdstilladelser og erstatte dette vilkårlige system med et, der kun tillader indvandring af mennesker med de kvalifikationer, som USA efterspørger.

Udenrigspolitikken fylder også i talen om nationens tilstand.

Terrorismen er fortsat uhyggeligt nærværende. Iran udgør fremdeles en alvorlig trussel mod stabiliteten i Mellemøsten. Socialistiske regimer som Cuba og Venezuela kan imødese skærpede sanktioner.

Nordkoreas atomare ambitioner vil inden længe kunne kalde på handling, hvis det bliver muligt for despoten i Pyongyang at ramme mål på det amerikanske kontinent med atombevæbnede, interkontinentale ballistiske missiler.

USA's anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad bliver nævnt, og Trump har noteret sig, at et dusin lande ved FN’s Generalforsamling stemte imod denne beslutning. Disse lande modtager tilsammen 120 mia. kr. i årlig økonomisk bistand fra USA – ifølge Trump næppe ret meget længere.

Europa bliver ikke nævnt med ét ord, hvilket er en tankevækkende påmindelse om, at dialog med Det Hvide Hus sker på præsident Trumps præmisser. Hvorfor skal han investere tid på et kontinent, hvis politiske leder synes at lægge mere vægt på kvaliteten af et præsidentielt håndtryk end erkendelsen af, at det tættest mulige forhold til USA ofte sker på amerikanske betingelser?

I dagens USA stiller præsident Trump betingelserne, men han er i stigende grad begyndt at levere, og hvis – som det ser ud til – at han får store dele af nationen til at trække i samme retning, vil De Forenede Stater kunne genvinde den styrke, der gik tabt under Barack Obama.