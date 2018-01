JP mener: Ny togskandale

Et flertal i Folketinget står i begreb med at købe nye tog for hen ved 20 mia. kr. til afløsning for de udtjente IC3-tog og de katastrofale, skrotningsmodne IC4-tog. Der er indiskutabelt brug for nyt, rullende materiel, men beslutningen om at købe tog, der kun kan køre 200 km/t., er rent ud sagt tåbelig.

Skatteyderne har betalt næsten 10 mia. kr. for den nye jernbane mellem København og Ringsted. Den 60 km lange strækning er bygget til hastigheder på 250 km/t., og det potentiale skal naturligvis udnyttes. Danmark har i dag noget nær de langsomste jernbaner i Europa. Det er på høje tid, at de bliver blandt de hurtigste.

Nok er der flyttet nogle få arbejdspladser fra København til andre dele af landet, men det ændrer intet ved, at tusindvis af mennesker dagligt må tage toget til og fra møder i København. Rejsen mellem eksempelvis København og Aarhus tager i dag mindst 2 timer og 54 minutter, hvilket er ensbetydende med, at 5 timer og 48 minutter alene går på transport ud og hjem. Det levner 1 time og 36 minutter til transport mellem banegården og mødestedet samt til selve mødet, hvis det hele skal ske inden for den stipulerede arbejdsdag på 7 timer og 24 minutter.

Enhver med blot et minimum af talforståelse kan se, at en mødedag i København uvægerligt resulterer i overarbejde, der enten skal betales eller afspadseres. Med andre ord betaler erhvervslivet og skatteyderne ekstremt dyrt for årtiers manglende investeringer i jernbanen.

Om nogen har regeringspartiet Venstre skylden for tingenes elendige tilstand, da partiet har haft statsministerposten i 12 af de seneste 16 år. Partiets transportpolitik er reelt koncentreret i denne ene sætning: »Infrastrukturen skal som udgangspunkt være velholdt, forgrenet, sikker og give god fremkommelighed.« Formentlig har denne politik været uændret, siden man agede med stude, Jens Vejmand stod for belægningen, og Hjerl Hede endnu var ung.

Anno 2018 er virkeligheden, at et flertal uden om regeringen står bag Togfonden og den såkaldte timemodel, der skal reducere rejsetiden mellem landets største byer til en time, så det f.eks. vil tage to timer at komme fra København til Aarhus, hvilket jf. ovenstående øger muligheden for, at éndagsmøder kan klares inden for normal arbejdstid.

Foruden den nye strækning København-Ringsted kræver det en ny jernbane mellem Aarhus og Horsens samt en ny passage over eller under Vejle Fjord. Den gamle Lillebæltsbro nærmer sig de 85 år. Storstrømsbroen er så nedslidt, at en ny skal bygges. Det vil give mening at bore en tunnel under Vejle Fjord og derefter Lillebælt som led i moderniseringen.

Det er evident, at regeringen skal tilslutte sig forliget om Togfonden, så det bredest mulige flertal står bag timemodellen.

Tilsvarende må Socialdemokratiet opgive sin modstand mod at få flere aktører til at køre tog i Danmark. Arriva leverer en så forbilledlig indsats på de jyske sidebaner, som selskabet har ansvaret for, at Socialdemokratiet ikke kan fremføre saglige argumenter mod øget konkurrence.

Essensen er, at produktiviteten i Danmark lider hårdt under det enorme antal timer, som danskerne spilder på grund af underdimensioneret og utidssvarende infrastruktur.

Regeringen med Venstre i spidsen kan ikke tale om vækst, velstand og den fjerde industrielle revolution, så længe jernbanen i Danmark i luntetrav følger de spor, der blev lagt under den første industrielle revolution.

Vi skal have tog, der kan køre mindst 250 km/t. Punktum.