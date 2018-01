JP mener: Det skal ikke være lige så nemt at blive skilt som at betale en regning på netbank

Man må formode, at de fleste, der vælger at blive skilt, har tænkt det grundigt igennem, inden beslutningen føres ud i livet. Derfor kan man med god ret mene, at det er i sin orden, at der siden 2013 har været mulighed for det, der så poetisk kaldes ”straksskilsmisse” – en skilsmisse, hvor de to parter ikke behøver andet end en computer og deres NemID inden for rækkevidde – de behøver ikke engang befinde sig i samme rum – for at kunne kalde sig for rette skilte at være. Med samme ret kan der argumenteres for – i hvert fald hvis man er liberal – at skilsmisse er for alvorlig og privat en sag til at blive overladt til staten, og at det derfor var på høje tid, da den tvungne separationsperiode forsvandt i 2013.

Det er også Liberal Alliances holdning i de igangværende forhandlinger om en ny lovpakke på skilsmisseområdet. Og med vanlig sans for at overhøre vandrørene og manglende evne til at tælle til 90 har de liberale stridsmænd og -kvinder med stor patos meldt ud, at de vil nedlægge veto, hvis en separationsperiode genindføres i den nye lovpakke, der på andre områder vil forbedre sagsbehandlingen og forenkle procedurerne i forbindelse med skilsmisser, så »hverken forældre eller børn befinder sig i et konfliktfelt unødigt længe«, som Socialministeriet så smukt formulerer det.

Men meget tyder på, at LA godt kan begynde at lede efter en stige, så partiet kan klatre ned fra det nye træ, det er klatret op i. For selv om der den seneste tid har været begrundet tvivl om fornuftsægteskabets holdbarhed, så har netop sagen om den nye lovpakke vist, at der stadig er liv i flirten mellem S og DF. S, som jo engang havde en formand, der gjorde udtrykket »man har et standpunkt, til man tager et nyt« til en landeplage, har med største selvfølgelighed tilsluttet sig DF’s krav om, at der genindføres en separationsperiode – denne gang af tre måneders varighed, en såkaldt »refleksionspause«, som det hedder på newspeak.

Når S uden nogen synlig refleksionspause bakker på den politik, den selv fik vedtaget i 2013, sker det for at indgå kompromis med DF, som man gerne ser med i aftalen. Som partiets ordfører på området, Penille Rosenkrantz-Theil, formulerede det i Jyllands-Posten i fredags: »Når man laver aftaler, der betyder så meget for mange familier, er det en god idé, at man forsøger at lande noget, hvor de forskellige måder at se familien på er repræsenteret. Der nytter det ikke noget at gå over i den ene eller anden ekstrem.«

Sådan kan man jo blive klogere med tiden, og hvis prisen for at få DF med om bord er en genindførelse af en separationsperiode, er det sådan set givet godt ud. For selv om det ikke behøver at være mere kompliceret, end godt er, og selv om der som regel er mange gode begrundelser bag de fleste skilsmisser, så skader det ikke at give – især børnefamilier, som er dem, der bliver berørt af refleksionspausen – en mulighed for at tænke sig om en ekstra gang. Danmark har uofficiel verdensrekord i skilsmisser; hvert andet ægteskab opløses, og hvis man ser nogen som helst værdi i at modarbejde opløsningstendenser og splittelse, så er der ingen grund til, at staten bakker op om et system, der gør det lige så nemt og hurtigt at blive skilt som at betale en regning på netbank.

Selv de mest mindelige skilsmisser er som regel forbundet med en krise, en sorg og en mængde konsekvenser for parret, dets eventuelle børn, familie og sociale netværk. Det gør ikke staten til en overformynderisk »barnepigestat«, som LA hævder, at man forsyner det involverede par med en mulighed for at tænke det igennem en ekstra gang.