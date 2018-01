JP mener: Verden ville være et fornuftigere sted, hvis USA var regeret af den Donald Trump, der talte i Davos

Verden ville være et fornuftigere sted, hvis USA var regeret af den Donald Trump, som fredag eftermiddag optrådte ved World Economic Forum i Davos i Schweiz. Den amerikanske præsident talte i en snes minutter om sine økonomiske planer og inviterede internationale virksomheder til at slå sig ned i sit land. Bagefter besvarede han et par høflige spørgsmål fra mødelederen. Ikke alt lød lige kløgtigt, og han pralede som sædvanlig, men han sagde meget rigtigt. I det store hele var det en afdæmpet, til tider ligefrem humoristisk førstemand for De Forenede Stater, man kunne iagttage.

Gid det var den rigtige Trump, der var på besøg, men tillad os at udtrykke en vis tvivl. Præsidenten har, siden sin tiltræden for et år siden – for ikke at tale om tiden forinden – sagt og skrevet så utrolige ting, at man på sin vis bliver mere overrasket over at se ham tale så sammenhængende som i Davos, end hvis han havde leveret endnu en kaskade af pinligheder. Man behøver blot at læse twitter-meldingerne fra Det Hvide Hus for, med hans egne ord, at blive erindret om angrebene mod dommerstanden, politiske venner og modstandere, forbundspolitiet FBI, medierne, udviklingslande og meget andet.

Der er altså noget Dr. Jekyll og Mr. Hyde over præsidenten. Nu har vi set Dr. Jekyll, og han var, som den gode læge i Robert Louis Stevensons fortælling fra 1886, overordentlig sympatisk. Igen, ikke alt virkede lige gennemtænkt (og hvorfor optræder han overhovedet i Davos, når han tidligere har skoset den såkaldte globaliseringselite, som denne sammenkomst er skabt for); men vi noterer gerne det positive, han sagde. Eksempelvis, at hans motto America First, altså Amerika først, »ikke betyder Amerika alene«. Det var et vigtigt budskab, måske det mest betydningsfulde på mødet. Det var også interessant at høre hans udlægning af skattereformen, indgået for nylig, og forskellige nøgletal, som peger i retning af, at USA’s økonomi er i en god gænge.

Hvis han virkelig mener det, vil han stå på skuldrene af sine forgængere. Enhver amerikansk præsident har altid sat De Forenede Stater højest. Franklin D. Roosevelt ventede en rum tid, før han inddrog Amerika i Anden Verdenskrig; der skulle et japansk angreb mod Pearl Harbor til, inden han mobiliserede sit land mod Nazityskland og de øvrige aksemagter. George W. Bush foretrak i første omgang at vende ryggen til Nato-støtte efter 11. september, og Barack Obama undlod at handle, da Syrien overskred den røde linje, han selv havde lagt. Men næsten alle præsidenter har kunnet se det betimelige i at have en så stor del af verdenssamfundet på deres side, netop af hensyn til Amerika.

Problemet er, at man ikke kan regne med Trump. Han siger noget den ene dag, og noget andet den næste. Han ser sig selv som »et meget stabilt geni« (også en twitter-meddelelse), og han går jævnligt, i fuld offentlighed, imod sine egne, nærmeste medarbejdere.

Dette er Mr. Hyde, den opbrusende og ubændige modpol til Dr. Jekyll. Han siger, at hans atomknap er større end Kim Jong-uns, den nordkoreanske leders, og han svinger mellem beundring og forargelse over lande som Rusland og Kina. Han hidser sig op over fake news – falske nyheder – men udsender dem selv i en lind strøm.

Kloden står over for udfordringer, hvor man har brug for USA. Den liberale verdensorden er truet, i hans eget land og Europa, bl.a. Der er terror, flygtningekrisen og angreb mod retssamfundet. Lad os håbe, at Dr. Jekyll bliver.