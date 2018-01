JP mener: Duellen i Davos

Normalt begynder det at tynde ud omkring middagstid fredag ved årsmøderne i World Economic Forum, men i år er der god grund til at tro, at hovedparten af de 3.000 deltagere bliver i Davos – i hvert fald indtil præsident Trump har været på scenen fredag eftermiddag.

Med flere end 400 sessioner er årsmødet i World Economic Forum mere vidtfavnende end nogensinde, men det ændrer intet ved, hvem der er hovedpersonen, og som har chancen for at sætte den globale dagsorden.

Om præsident Trump også vil være i stand til at leve op til World Economic Forums motto – »Forpligtet til at forbedre verdens tilstand« – må vi vente med at få svar på.

Ved årsmødet i fjor var det præsident Xi Jinping, der modtog stor applaus for bl.a. at sige: »Vi skal indse, at verden i dag er et tæt vævet netværk med en fælles fremtid, hvor ingen skal forsøge at vinde på andres bekostning. Vi skal sige nej til protektionisme. Handelskrige har ingen vindere«.

Almindeligvis er stående ovationer ikke den reaktion, man forventer fra topcheferne for verdens 1.000 største virksomheder, når taleren er leder af verdens største kommunistiske diktatur, men fire dage før indsættelsen af Donald Trump var budskabet åbenbart, hvad man i Davos trængte til.

Hvad deltagerne ønsker af det årsmøde, der starter senere i dag, synes mere at være en dosis realitetssans.

2018 markerer tiåret for finanskrisen, og det er først nu, at der kan tales om en bredt funderet verdensøkonomisk vækst. Ikke mindst i kraft af mange års historisk lempelig pengepolitik, der herhjemme har resulteret i negative renter, er optimismen stor. Aktiemarkederne er på rekordkurs. I mange lande er boligpriserne kraftigt stigende. I lande som USA, Tyskland og Danmark er der fuld beskæftigelse og sine steder mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Som det bliver understreget i rapporten Global Risks 2018, som World Economic Forum offentliggjorde i onsdags, overser topcheferne i erhvervslivet, at alt for mange lande i Europa – da især i Sydeuropa – ikke har brugt kriseårene og arbejdsroen fra den lempelige pengepolitik til at gennemføre de nødvendige strukturelle økonomiske reformer. Det igangværende opsving i Europa bliver heller ikke brugt til at nedbringe den offentlige gæld. Resultatet er, at de fleste lande står langt dårligere rustet til at imødegå en ny økonomisk nedtur, end de gjorde, da finanskrisen ramte for 10 år siden.

Hvad der bekymrer topcheferne er ekstremt vejr og naturkatastrofer, viser rapporten. Disse risici må antages at bekymre alle, men på kort sigt er der meget lidt, man kan gøre, for at imødegå disse risici. De økonomisk-politiske risici, derimod, kan der tages hånd om. At det ikke sker, er en undladelsessynd, som kommende generationer kan komme til at betale meget dyrt for. Set i det perspektiv, bidrager de ansvarlige ledere i Davos ikke just til at »forbedre verdens tilstand«.

Det er 48. gang, at World Economic Forum holder årsmøde, og det er bemærkelsesværdigt, hvordan organisationen under grundlæggeren Klaus Schwabs ledelse har formået at løfte sig til en institution, der sætter den globale dagsorden. Vel at mærke en institution, der vil i kontakt med verden.

Flere end halvdelen af sessionerne i Davos kan følges på internet, og via de sociale medier er World Economic Forum i kontakt med millioner af mennesker.

Af mange bliver World Economic Forum set som globaliseringens fremmeste fortaler. Kedelig bliver det næppe, når denne vision skal duellere med ”America First”.