JP mener: DF tænker ikke på Danmark, men kun på sig selv

Ved det seneste folketingsvalg blev Dansk Folkeparti Folketingets næststørste parti, det største i den borgerlige blok. Det forpligter.

I det efterhånden pinagtigt lange forhandlingsforløb om finanslov og skattelettelser har partiet gang på gang hævet barren og stillet med nye krav for at lægge stemmer til. Finansloven kom i hus, men skattelettelser, og det vil sige nødvendige reformer, som skal fremtidssikre Danmark, røg på gulvet. Forklaringen var, at DF ikke kunne få det ønskede paradigmeskift i udlændingepolitikken. Partiformand Kristian Thulesen Dahl hævdede, at han ikke havde kunnet få øje på et eneste af den lange række forslag, der skulle ligge på bordet.

Blind er partiformanden ikke, men han har til gengæld bevidst sat kikkerten for det blinde øje. Og på den måde slap DF endnu engang ud af et forhandlingsforløb som det rene parti, protestpartiet, oppositionen til de etablerede. Fanen blev hævet.

Nu viser lækkede aftaleudkast, at regeringen var parat til at gå til kanten og muligvis også over kanten af konventionerne for at sikre Dansk Folkepartis støtte. Integrationsprogrammet for flygtninge skulle skrottes, flygtninge skulle underskrive en hjemrejseerklæring, og man skulle se bort fra flygtningebørns ophold i Danmark de første fem år. Dette og flere andre af regeringens forslag blev angivet som forbundet med en ”procesrisiko”. På rent dansk betyder det, at regeringen var villig til at risikere tabte sager ved Menneskerettighedsdomstolen.

Når dette ikke er tilstrækkeligt for DF, hvad så? Bundlinjen efter det sammenbrudte forhandlingsforløb er, at Danmark hverken får markante udlændingepolitiske stramninger eller skattelettelser.

Man kan få den mistanke, at DF reelt ikke er interesseret i at begrænse tilstrømningen til Danmark, men kun i at genere herboende udlændinge mest muligt og helst komme helt af med dem. Så vidt ved partiet naturligvis godt, at det ikke kommer, men når man ikke kan lægge stemmer til en politik, som alt andet lige – uanset om man bryder sig om forslagene eller ej – bærer i Dansk Folkepartis retning, hvad vil man så?

Ironisk nok kom afdækningen af de aftaleudkast, som DF valgte at se bort fra, samme dag som Hernings borgmester, Lars Krarup, i et interview med Weekendavisen opfordrede Venstre til at distancere sig fra DF. For Krarup og hans ligesindede må det være en bitter pille at sluge, når det går op for dem, hvor langt Venstre var villig til at strække sig for at få DF med om bord i den økonomiske aftale. Sidste sang fra Lars Krarups lejr er formentlig ikke sunget endnu.

Men det kan og må ikke skygge for, at DF står med et meget stort forklaringsproblem. Jovist, kommunalvalget var en katastrofe for DF. Der er højst halvandet år til næste folketingsvalg. Det haster for DF, hvis det skal nå ud og hente tabte vælgere hjem. Nu er det tydeligt, at Dansk Folkepartis hjerte ikke banker for Danmark, men kun for DF selv.

Lars Krarup har udtalt det præcist: »Dansk Folkeparti er mere blevet et meningsmålingsparti end et borgerligt parti.«

Hvad vil Dansk Folkeparti? Indrømmet, det er ikke første gang, at vi stiller spørgsmålet, men endnu engang må vi forundres over, hvad partiets politiske mål er? Ja, om der overhovedet er noget mål ud over at spejle sig i meningsmålinger og vælgertække, først og fremmest tænke på sig selv og lade Danmark i stikken.