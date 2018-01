JP mener: Nyheder er ikke som at bestille en pizza

Præsident Donald Trump har uddelt en række »Fake News Awards,« som han selv har indstiftet som en negativ hæder til medier, der har bragt forkerte oplysninger om ham siden hans tiltræden for præcis et år siden. Antipriserne er gået til striben af store, amerikanske medier; fra New York Times til CNN. Nu ved alverden så, at det var forkert, når magasinet Time oplyste, at den nye præsident skulle have fjernet en buste af Martin Luther King fra Det Ovale Kontor. Så fik vi det på plads.

Præsidentens krig med medierne har i hans første år udgjort en vigtig del af den værdikamp, han ser sig selv involveret i. Blandt hans tilhængere vækker det stadig jubel, når han skyder på medierne. Tendensen kendes efterhånden også fra Europa. I Tyskland er det hæslige begreb »Lügenpresse,« som går tilbage til nazitiden, støvet af. Knap så radikalt er det at kalde de toneangivende medier for »mainstream« med en masse underforståede associationer til, hvad disse medier gør sig skyldige i af fordrejninger, fortielser og manipulationer. Det sker også herhjemme.

Midt i en digital tidsalder er det blevet lettere end nogensinde at bevæge sig i de politiske ekkokamre, hvor man kun møder dét, man selv mener. Når rigtige medier så forsøger at få så mange facetter med så muligt, bliver det i sig selv mistænkeliggjort. Men den virkelige virkelighed bliver ikke anderledes af, at seriøse medier skulle opgive at arbejde for at skaffe den bedst opnåelige version af sandheden til fordel for et segmenteret billede af, hvad der foregår i verden.

Med det pres, der af iskolde politiske årsager for tiden er på helt elementære fakta – kulminerende med varianten »alternative fakta« fra Trumps talskvinde – er der simpelt hen kun kvalitetsmedierne tilbage til ikke alene at fremlægge fakta, men også via klassisk redigeringsarbejde sortere, proportionere og faktatjekke nyhedsbilledet. Hvem skulle ellers gøre det? Alternativet er, at enhver borger sammensætter sit eget nyhedsbillede, som man bestiller en pizza. Skulle det fremme den fælles, demokratiske samtale?

De seriøse mediers ansvar er vitterlig stort i disse år. Og ja; de begår fejl, men måles også på deres vilje til at erkende dem. Der er mange eksempler på, at medier friserer virkeligheden – ikke mindst på det politisk så betændte indvandrerområde – og det koster hver gang dyrt på troværdigheden. Man kan bestemt også diskutere dækningen af Donald Trump, når en undersøgelse har vist, at 75 pct. af de amerikanske mediers omtale af hans første 100 dage handlede om hans stil og karakter. Men også medierne lærer løbende. Grundlæggende gælder stadig: Et medie måles på sin troværdighed. Og dén er igen afhængig af, at mediet aldrig gør sig til ét med en sag – end ikke den bedste.

Mange politikere benytter lejligheden til at fiske i rørte vande. EU vil bekæmpe Fake News. Det samme vil præsident Macron. Herhjemme er der forslag om særlige pengepuljer til kvalitetsjournalistik, hvilket er en farlig glidebane mod et kommissærregime for god smag og politisk korrekthed. Svaret på tidens pres på medierne er alene medierne selv. Kun de kan forsvare sig selv og deres plads og funktion i den demokratiske proces. Stærke, frie og uafhængige medier, som ikke har anden dagsorden end efter bedste evne at forsøge at få det meste med, er vigtigere end nogensinde. Dette også som en lille påmindelse på tærsklen til den nødvendige debat om giganten DR’s skadevirkninger på de frie medier.

Men godt, at fejlen om Luther King-busten blev rettet!