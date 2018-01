JP mener: Regeringen har gode flytteplaner, men...

Flytningen af statslige arbejdspladser fra København til andre dele af landet er en vindersag for regeringen.

Anderledes kan det ikke være efter generationers systematisk centralisering, der er sket med den største selvfølgelighed og som regel uden nogen form for politisk debat.

Efter beslutningen om den første flytterunde i 2015 har regeringen nu præsenteret planerne for anden runde, der skal etablere 4.024 statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet. Desuden etableres op til 1.000 uddannelsespladser, hvilket kan bidrage til lokal fastholdelse af unge.

Al den stund regeringen længe har varmet op til planen, ”Bedre Balance II”, kan ingen af de berørte statslige institutioner eller deres ansatte påstå sig overraskede.

Ikke desto mindre holdt Miljøstyrelsen onsdag lukket, angiveligt fordi medarbejderne skulle have tid til at bearbejde ”chokket” over, at deres arbejdspladser nu flyttes til Odense.

På det personlige plan kan reaktionen måske være forståelig, men en sådan institutionel overreaktion vidner ikke just om professionalisme og vil af nogle kunne ses som et selvstændigt argument for at flytte styrelsen ud af København.

En erfaring fra den første flytterunde er, at hovedparten af de statsansatte, der ikke har ønsket at flytte med, har haft relativt let ved at finde anden beskæftigelse, og i betragtning af de for tiden gunstige økonomiske konjunkturer må det samme antages at gøre sig gældende denne gang. En anden erfaring er, at tankevækkende mange ikke ønskede at flytte med, hvorfor selve flytterunden ikke får den tilsigtede effekt – nemlig at veluddannede og ressourcestærke familier flytter til dele af landet, hvor den slags ikke fylder i folkeregisteret.

En tredje erfaring har været, at det ikke har skortet på ansøgere til de ledigt blevne stillinger, når de flytter ud. Isoleret set kan det repræsentere et videnstab, men vil omvendt muliggøre et opbrud med bestående strukturer og kulturer, hvilket ikke sjældent kan vise sig at være en fordel. Derfor kan det, der i dag ses som et tab, på sigt være en gevinst.

Dårligt har regeringen fremlagt sine planer, før der regionalt som i enkelte kommuner lyder røster om at være forfordelt. Hertil er blot at sige, at enhver flytning skal ses i sin helhed og ikke ud fra millimeterretfærdige betragtninger.

Isoleret set kan det f.eks. undre, at De Økonomiske Råds sekretariat flyttes til Horsens i stedet for universitetsbyen Aarhus, men at arbejdspladsen fremover ligger i Horsens, er jo ikke ensbetydende med, at de ansatte også vil bo i byen. De kan lige så godt pendle fra Vejle, Skanderborg, Aarhus eller andre byer i Østjylland. Samme problemstilling gør sig gældende for andre af de statslige arbejdspladser.

Skal der rettes en saglig kritik mod regeringens planer, er det, at de er for uambitiøse. Hvorfor skal f.eks. Styrelsen for It og Læring, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Digitaliseringsstyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Vejdirektoratet fortsat have base i København?

Udgangspunktet må være, at samtlige statslige institutioner, styrelser, nævn m.v., der ikke er absolut nødt til at ligge i København, heller ikke bør ligge i København. Faktisk er det essentielt, at beslutninger og borgerbetjening altid skal være uafhængige af den institutionelle geografi.

Derfor venter vi på ”Bedre Balance III”, der bør komme inden næste folketingsvalg, hvor Socialdemokratiet går til valg på »Lad os samle Danmark«. Når partiet har haft magten, er samlingen altid sket i København.