JP mener: Klare regler for familiesammenføring er godt nyt

Omsider, fristes man til at sige, vil regeringen gøre op med det både meget uforståelige og temmelig diffuse tilknytningskrav, når der skal søges familiesammenføring.

Kravet blev indført af SR-regeringen, da det stod klart, at når herboende udlændinge hentede deres ægtefælle i hjemlandet, udløste det næsten per automatik store udfordringer med at blive integreret. Kravet var groft sagt et middel til at begrænse arrangerede ægteskaber og den trafik af unge kvinder, som blev hentet til Danmark for ofte at henslæbe en tilværelse i en lejlighed mere eller mindre isoleret fra det danske samfund.

»De gældende regler for ægtefællesammenføring har vist sig at medføre, at udlændinge i nogle tilfælde familiesammenføres med herboende personer, der ikke er velintegrerede i det danske samfund. Dette indebærer, at de pågældende i højere grad end andre oplever problemer med isolation og utilpassethed i det danske samfund,« som daværende indenrigsminister Thorkild Simonsen skrev i bemærkningerne til udkastet til lovforslaget, da det blev sendt til Folketinget i februar 2000.

Lige så fornuftigt, som kravet kunne være for dengang at bremse en ægteskabstrafik, som tangerede misbrug, lige så håbløst har det vist sig at være at administrere den diffuse regel i praksis. Vurderingen af det enkelte pars sag har været individuel, og flere eksempler har vist, at uanset hvor meget man måtte anstrenge sig, så ville kravet være uopnåeligt.

Alene på den baggrund er det prisværdigt, at regeringen spiller ud med et regelsæt, som for det første er gennemskueligt, og som for det andet er skruet sammen på en sådan måde, at det ægtepar, der virkelig ønsker at leve i og bidrage til det danske samfund, har en reel mulighed for at leve op til reglerne.

Selvsagt kan man diskutere, hvor snittet skal lægges. Men når der lægges op til, at man skal opfylde fire ud af seks krav, så er der åbent for kombinationer, som udviser en vis fleksibilitet og tager hensyn til de forskellige evner, som den enkelte måtte have.

Det ene, kravet om at ægtefællen i Danmark kan dansk svarende til cirka 9. klasses niveau, er ufravigeligt.

Blandt de andre er et af punkterne, kravet om at den, der bor i Danmark og søger familiesammenføring skal have mindst fem års uddannelse i Danmark, af de radikale blevet kritiseret som ”uddannelsessnobberi”. Men efter at regeringen rykkede ud med en præcisering, burde der selv for en radikal ikke være noget at komme efter. Der er blot tale om fem års skolegang. Selvsagt mener regeringen ikke, at kun mennesker med en længerevarende uddannelse bag sig kan opfylde kravet.

Reglerne vil også betyde et farvel til den noget skæve regel, som blev indført midlertidigt som en kattelem, indtil et nyt regelsæt var på plads: muligheden for alligevel at få opholdstilladelse, hvis man tjener over 408.000 kroner.

Retten til respekt for sit familieliv er nedfældet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, men både praksis og domme har vist, at det ikke indebærer retten til selv at definere, hvor familien vil bo. Selvsagt er den mest lykkelige situation, at et ægtepar kan leve sammen, hvor det ønsker, og at dem, som gerne vil bidrage til det danske samfund, ikke mødes med uforståelige regler og bureaukratiske kolbøtter. Med de nye regler har regeringen tilstræbt at sammensætte et enkelt og overskueligt regelsæt.