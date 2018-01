JP mener: De sociale medier er med til at skabe en uempatisk adfærd

Det er prisværdigt, at politiet har taget sagen om deling af en sexvideo af to unge mennesker på 15 år yderst alvorligt. For der er i den grad brug for at statuere et eksempel over for de mange – især unge – mennesker, som åbenbart ikke tænker sig om og ikke er i stand til at overskue konsekvenserne hverken for sig selv eller de mennesker, som de med delingerne krænker. Og at det er alvorligt fremgår af, at det er straffelovens paragraf 235, som handler om udbredelse af børneporno, de 1.004 unge mennesker er sigtet efter.

Fængselsstraf bliver der næppe tale om, men derfor er det stadig alvorligt nok, for dømmes de unge, kan konsekvenserne bliver en anmærkning i børneattesten i 10 år. Det kan forhindre, at man f.eks. kan arbejde med børn eller rejse ind i USA. Det tænker man næppe på, når man som kåd teenager uden den store refleksion deler en video, som alle taler om, men så må man lære på den hårde måde, at ens handlinger kan have konsekvenser, og at andre kan lide under dem.

Sagen handler kort fortalt om et par, der i 2016, da de begge var 15 år, blev filmet, mens de havde sex. Senere blev videoen delt via Facebooks Messenger-system. De sigtede fordeler sig over det meste af landet, men politiet i Nordsjælland har med i alt 286 sager haft mest travlt. Det unge par på videoen stammer da også fra Nordsjælland. De sigtede har fået besked fra politiet i e-boks. Hvis de er under 18 år, er beskeden ankommet i forældrenes boks, og mon ikke en del forældre, som har modtaget en besked fra politiet, er blevet temmelig chokerede.

Det ligger i kortene, at en større del af en teenagers liv foregår i det skjulte. Den naturlige løsrivelsesproces betyder, at der ikke ruttes med informationerne om, hvad der foregår bag den lukkede dør til teenageværelset eller sammen med vennerne uden for hjemmet. Sådan har det altid været. Men fremkomsten af de sociale medier har lagt endnu en dimension til teenagelivet, for her er der livlig kommunikation i døgnets vågne timer – en del af det i form af uskyldig udveksling af sladder og information, men også i form af grov mobning og som i dette tilfælde en dybt skadelig krænkelse. Det kan ske i ond tro, for såkaldt hævnporno, hvor personer, der af den ene eller anden grund kan have et horn i siden på et andet mennesker, lægger kompromitterende billeder på nettet af vedkommende, er udbredt, men ofte sker det også blot, fordi de andre gør det.

I den forstand er det et eksempel på, at de sociale mediers grænseløse struktur også er med til at skabe en grænseløs og uempatisk adfærd.

Myndighederne fortæller, at der forekommer flere og flere delinger af krænkende materiale. Det gør det kun mere nødvendigt, at politiet benytter denne lejlighed til at slå hårdt ned på chokerende mange unge mennesker for at korrigere adfærden og måske endda udløse en refleksion over, hvad det, man gør, kan have af betydning for andre mennesker.

Man kan mene, at den korrektion skulle ligge længe før – og komme fra forældrene. Men ligesom folkeskolen efterhånden bruger 0. klasse til at lære børnene basale adfærdsregler som at sidde stille, række hånden op og lade andre tale ud, er det åbenbart også politiet, der – på den hårde måde – skal lære de unge adfærdsreglerne på nettet.

Om ikke andet må man så håbe, at sigtelserne har udløst en samtale hen over middagsbordet i mange familier om, hvordan man skal opføre sig på nettet – også i de familier, der ikke har fået en besked fra politiet i e-boks.