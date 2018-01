JP mener: Samuelsen helt overmatchet af Thulesen Dahl

Det må være et af de mest amatøragtige forløb i nyere politisk historie, som Liberal Alliances topledelse i den senere tid har budt sig selv, partiets vælgere og dansk parlamentarisme. Man skal i hvert fald lede meget længe efter en tilsvarende total nedsmeltning af både politisk substans, strategi og simpel forhandlingsevne som den, partiets politiske leder, Anders Samuelsen, har bestyret siden før jul.

Der er simpelt hen ingen ende på alt det, der er gået galt. Og det er ikke bare Christiansborg-fnidder. Forleden dokumenterede Jyllands-Posten, hvad Samuelsens forhandlingstaktik faktisk har kostet skatteyderne. Det er ikke småpenge. Planlagte skattelettelser på ca. 11 mia. kr. er nu endt på sølle 3 mia. kr. fra gamle aftaler, fordi LA-toppen var så ivrig efter at aflevere ultimative krav, kravle højt op i træer og løbende for rullende kameraer love historiske skattelettelser.

Forløbet har været rent ud pinagtigt at følge. At Samuelsen har sagt undskyld, spiller ingen rolle. At et regeringsbærende parti med et betydeligt medansvar for det danske samfund er udstyret med en ledelse, der agerer så hovedløst, er ganske skræmmende.

Kulminationen kom allerede før jul, da LA-toppen truede med ikke at ville stemme for dén regerings finanslovsforslag, som den selv er en del af. Her toppede tragikomikken. Resten var historien om et forudsigeligt tilbagetog, der endte med, at statsminister Lars Løkke Rasmussen trak stikket på LA’s fantasterier om historiske skattelettelser og førte os alle tilbage til Jordens overflade.

Tilbage står især Anders Samuelsen, afklædt og udstillet. Ikke så mærkeligt, at der har meldt sig flere kritiske røster fra baglandet; og dét i et parti, der ellers er topstyret som få. Foreløbig bakkede et hovedbestyrelsesmøde fredag dog op bag Samuelsen, og tommelfingeren skal nok vendes nedad fra erhvervsfolk som Lars Seier Christensen og Asger Aamund, før han for alvor trues.

LA har tabt magtkampen med sin store modstander, Dansk Folkeparti, så det kan mærkes. Samuelsen har været helt overmatchet i forhold til Kristian Thulesen Dahl og hans folk og er kørt så eftertrykkeligt over, at udenforstående stilfærdigt må spørge, hvad partiet egentlig fortsat vil i regeringen. Det store projekt – historiske skattelettelser – har lidt totalt skibbrud. Den måde, overliggeren løbende er blevet sænket på, understreger kun den politiske fallit: Fra løfter om kæmpestore skattelettelser til nu en ydmyg konstatering af, at skattetrykket i det mindste ikke er blevet øget. Man er sandelig blevet nøjsom i LA-toppen.

Man kan mene, at LA med sin fortsatte regeringsdeltagelse faktisk påtager sig et overordnet politisk medansvar – i modsætning til netop DF – men man kan også mene, at nederlaget på partiets altoverskyggende mærkesag er så monumentalt, at partiet ville gøre sig selv en tjeneste ved at træde ud af regeringen og søge en ny begyndelse. Besindige kredse i partiet må overveje, om det ikke reelt er den eneste vej videre med det tab af troværdighed, som hele forløbet har påført partiet og dets ledelse.

Men statsministeren håber naturligvis, at LA hænger på. Hvis LA træder ud af regeringen, vil det udstille, hvor skrøbeligt hans parlamentariske fundament er, og formentlig føre direkte frem mod et snarligt valg. Hvis LA derfor vælger at blive i regeringen, vil det være partiets bidrag til at sikre en fortsat borgerlig regering.

I hvert fald den ros og tak skal Liberal Alliance have.