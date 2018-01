JP mener: Der er brug for atter at kigge på politikeres eftervederlag

Egentlig burde det være ganske enkelt: En borgmester genvælges ikke og må med meget kort varsel fratræde sin post og har derfor ret til løn i en periode. Den slags regler er der ingen, der har noget imod, så længe de er klare og nemme at forstå. Men som det på det seneste har kunnet ses, er det ikke så enkelt endda, når det gælder afgående politikeres såkaldte eftervederlag. Når det kan udløse stor debat og forargelse, skyldes det først og fremmest, at politikerne selv ikke har været gode nok til netop at skabe regler, som er klare og gennemsigtige.

I denne omgang er det på Københavns Rådhus, at dramaet om politikernes eftervederlag har udspillet sig. DF’s tidligere kultur- og fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen, tog først imod det eftervederlag på godt 0,5 mio. kr., som han efter reglerne var berettiget til, da han fratrådte som borgmester ved årsskiftet. Det samme gjorde hans borgmesterkollega fra Enhedslisten, miljø- og teknikborgmester Morten Kabell, der gik direkte fra borgmesterposten over i et vicedirektørjob.

Carl Christian Ebbesen, der er blevet ansat i et nyt job i DF’s sekretariat på Christiansborg, fik dog hurtigt travlt med at frasige sig eftervederlaget, da medierne og politiske kolleger i andre partier, ikke mindst Venstre, begyndte at interessere sig for det, mens Morten Kabell har beholdt sit eftervederlag. Når det har kunnet udløse så meget debat, som det er tilfældet, skyldes det ikke mindst, at netop DF og EL tidligere har moraliseret over andre politikeres modtagelse af vederlagene.

Da Venstres Carl Holst gik fra at være regionsrådsformand til posten som forsvarsminister og modtog et eftervederlag, var Kristian Thulesen Dahl og Pernille Skipper blandt de mest højtråbende kritikere – en kritik, der medførte, at Carl Holst betalte en del af beløbet tilbage og senere måtte træde tilbage som minister. Derfor forpassede Venstre ikke muligheden for at udstille DF og EL’s hykleri og dobbeltmoral i denne omgang, også selv om begge politikere sådan set var i deres gode ret til at beholde pengene.

De regler, der vedrører politikeres løn, pension og vederlag, er vedtaget af et massivt flertal i Folketinget. Det er sket på baggrund af de anbefalinger, som Vederlagskommissionen, der bestod af en blanding af tidligere borgmestre, ministre og embedsmænd og altså ingen ”neutrale” medlemmer, fremsatte. Reglerne fastslår bl.a., at borgmestre, regionsrådsformænd og folketingsmedlemmer højst kan modtage eftervederlag svarende til et års vederlag, mens ministre højst kan modtage det i to år. Der tildeles som minimum seks måneders eftervederlag.

De regler, der opereres efter, er for så vidt klare nok, men det betyder ikke, at de er gode nok. Det er klart, at politikere har ret til en form for lønmæssig sikkerhedsperiode. Men at denne periode kan vare i op til to år, kan være vanskeligt at forstå for mange skatteydere, og det er med til at øge politikerleden. Helt uforståeligt bliver det, når en person som Lejres tidligere SF-borgmester Mette Touborg kan vandre direkte fra borgmesterposten til et direktørjob i Københavns Kommune med en årsløn på den gode side af 2 mio. kr. og samtidig tage et eftervederlag på mere end 0,5 mio. kr. med sig. Der bør atter kigges på reglerne, og det bør som et minimum sikres, at der altid vil være modregning i eftervederlaget, hvis man får nyt arbejde, samtidig med at den længste eftervederlagsperiode forkortes.