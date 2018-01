JP mener: DF har overspillet sine kort

Nogle kalder det et knæfald. Andre kalder det realpolitik.

Set herfra er statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans mindretalsregering endelig trådt i karakter og har trukket en meget vigtig streg i sandet over for Dansk Folkepartis bizarre kobling mellem udlændingepolitik og skattepolitik.

En storstilet skattereform er nu reelt opgivet i indeværende valgperiode. Tilbage er to mindre elementer, der skal gøre det mere attraktivt at tage et job i den nedre ende af lønskalaen samt at få løst samspilsproblemerne i forhold til den private pensionsopsparing.

Hvor statsministeren forstandigt erkender, at der ikke eksisterer et flertal for at sænke skatten for alle danskere i arbejde, har Dansk Folkeparti ikke opgivet ambitionerne om at få en udlændingepolitik, der sparker til mennesker i nød.

Vi taler ikke om migranter, der med gustent overlæg eller af uforstand forsøger at komme ind i et Europa, hvor de alle steder er uønskede, men derimod om regulære flygtninge, der har søgt og fået beskyttelse i Danmark.

Regeringens politik om, at flygtninge gennem arbejde så vidt muligt skal være selvforsøgende, mens de har midlertidigt ophold her i landet, er indlysende rigtig. Alternativet – at de skal være virkeløse og herigennem berøves den sidste rest af selvrespekt – repræsenterer et menneskesyn, som vi som borgere i et af de rigeste lande ikke kan være bekendt.

Der er en voksende mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark, som skal løses gennem en kombination af markante indkomstskattelettelser og kontrolleret indvandring af mennesker med netop de kvalifikationer, der efterspørges.

Dette er ikke uforeneligt med en stram udlændingepolitik i øvrigt, men det paradigmeskifte, som Dansk Folkeparti argumenterer for, er der ganske enkelt ikke flertal for i Folketinget, og hvis nogle måtte mene, at regeringen står som taber, fordi den har valgt at erkende, at der ikke er et flertal for markante skattelettelser, er DF en omend endnu større taber, fordi partiet har overspillet sine kort.

Det eneste paradigmeskifte, vi har fået, er DF’s destruktive vandring fra rollen som et pålideligt borgerligt støtteparti til at være som et stykke vådt håndsæbe, der smutter, hver gang nogen nænsomt forsøger at samle det op.

Den politiske virkelighed er, at Socialdemokratiet – ved konsekvent at støtte den stramme udlændingepolitik – med stor dygtighed har formået at skabe illusionen om Dansk Folkeparti som potentiel samarbejdspartner samtidig med at presse DF ud i at plædere for en udlændingepolitik af et så problematisk tilsnit, at regeringen nu må sige fra.

Et element heri har været DF’s målrettede bestræbelser på at ydmyge Liberal Alliance, der ligeledes er slået fejl, fordi LA – modsat Dansk Folkeparti – har vist sig parat til at tage et regeringsansvar og i konsekvens heraf også demonstrere en klædelig realpolitisk modenhed.

Taktisk betragtet har statsminister Lars Løkke Rasmussen kløgtigt brugt sin politiske tæft i forhold til DF, da det næste folketingsvalg i lighed med de foregående vil få udlændingepolitikken som omdrejningspunkt.

Imidlertid er den fundamentale forskel nu, at hvor regeringen også vil en ambitiøs skattepolitik, der i afgørende grad øger arbejdsbuddet og dermed bidrager til at understøtte det økonomiske opsving, vil Dansk Folkeparti kun medvirke til skattepolitiske småtterier og så ellers lefle for de grupper, der er på overførselsindkomst samt føre en udlændingepolitik, der lefler for den laveste fællesnævner.