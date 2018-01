JP mener: DF’s symbolpolitiske og populistiske optrapninger fører ingen vegne

»Udgangsforbud for unge efter kl. 20 ... Er vi i Danmark.« Sådan skrev Mette Bock på sin Facebook-profil torsdag som en kommentar til DF’s forslag om at indføre udgangsforbud om aftenen for unge i ghetto-bydelene. Kulturministeren ønskede tydeligvis at tilkendegive, at forslaget ikke repræsenterer det Danmark, hun kender og færdes i.

Men det bør det gøre – alt for godt endda, for det kommer fra det parti, som udgør det parlamentariske grundlag for den regering, som hun og Liberal Alliance er en del af. Så hvis hun ikke bryder sig om lugten i bageriet, skulle hun måske have tænkt på det lidt før, for det er ingen nyhed, at DF er regeringens støtteparti, som man lige om lidt skal forhandle skat og udlændinge med, og det er næppe forkert at gætte på, at Martin Henriksens syv forslag til en strammere flygtningepolitik er et tilløb til de forhandlinger.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at Mette Bocks første og sikkert intuitive reaktion er rigtig, for forslaget, der formentlig også er i strid med grundloven, er både udansk og grotesk, selv fra en kant, hvor man har vænnet sig til, at overbud hører til dagens orden.

Hvis statsminister Lars Løkke Rasmussen med sin ”ghettotale” den 1. januar håbede, at han kunne smide en luns til DF, der ville gøre dem glade forud for forhandlingerne, håbede han forgæves må man sige. For selv om DF har udtryk tilfredshed med statsministerens bebudede opgør med ghettoerne i nytårstalen, så er Martin Henriksens udspil det, man uden overdrivelse kan kalde en skærpelse.

Kravet om, at unge under 18 skal være hjemme senest kl. 20 følge bl.a. af krav om massiv polititilstedeværelse i ghettoerne, stop for religiøse særhensyn, flere asylstramninger og hårdere straffe til bandemedlemmer. Partiet, der har rigelig at se til efter et katastrofalt kommunalvalg, har et indlysende stort behov for at skærpe profilen på udlændingeområdet for at rette op på det tabte og få sat Nye Borgerlige tilbage, inden der for alvor går valgkamp i den. Det sker altså ved idelige overbud og ved konstant at flytte hegnspælene ift. regeringen, senest anskueliggjort her i avisen i går, hvor DF’s formand Kristian Thulesen Dahl slog fast, at der skal forhandles udlændinge, inden man overhovedet er villige til at forhandle om LA’s krav om skattelettelser.

At kalde DF, der notorisk er undveget alt, der kunne minde om et regeringsansvar, for støtteparti er efterhånden en sandhed med modifikationer. Det betyder dog ikke, at partiet ikke har en pointe. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er de seneste 15 år steget med 200.000 – pudsigt nok sammenfaldende med den periode, hvor DF har haft stor indflydelse på udlændingepolitikken – så de i dag udgør omkring 480.000 mennesker. Mange af dem bidrager positivt til det danske samfund, men der er også enorme problemer med integrationen, og i den sammenhæng udgør ghettoområderne særlige udfordringer som lukkede parallelsamfund præget af religiøst betinget social kontrol, andre love end danske, modarbejdelse af det danske samfund, stor arbejdsløshed og kriminalitet.

Det er indlysende, at der skal gøres noget radikalt for at bryde det mønster. Men det skal gøres sobert og sagligt og ikke ved symbolpolitiske og populistiske optrapninger, der både er i strid med grundloven, uanstændige og i sidste ende også modarbejder det, der må formodes at være hensigten, nemlig at integrere dem, der er her, mens man forsøger at holde antallet af nytilkomne på et minimum.