JP mener: Brandskatning af bilister fortsætter

Ingen bilist kan være overrasket over nye regler, der med statsgaranti vil udløse en syndflod af nye parkeringsafgifter.

Privatbilismen er mange politikeres foretrukne hadeobjekt. I konsekvens heraf ikke blot brandskattes privatbilerne, men de bliver også af landets kommuner brugt som en pekuniær malkemaskine, da parkeringsafgifter er blevet pseudoskattestigninger for verdens allerede hårdest beskattede folk.

Seneste tiltag er en præcisering af, at det skal udløse en parkeringsafgift, hvis en bil berører kantlinjen i de parkeringsbaner, der er udbredte i landets byer. I talrige tilfælde er parkeringsbanerne så smalle, at selv ikke mikrobiler kan undgå en parkeringsafgift, men det kerer ingen sig om.

Over årene har privatbilerne ændret sig. En Volkswagen Golf er siden introduktionen af den første model i 1974 vokset 19 cm i bredden fra 161 til 180 cm. Regner man sidespejlene med, er den seneste model – VW Golf VII – 203 cm bred.

Ændringerne skyldes bl.a., at mennesker i dag generelt er højere, samt ikke mindst at privatbilerne er blevet langt mere sikre, hvilket er en positiv udvikling.

Innovationen til trods eksisterer der ingen regler for dimensioner af parkeringspladser eller parkeringsbaner. I 2010 ændrede Vejdirektoratet ganske vist den vejledende bredde fra 230 cm til 250 cm. Virkeligheden er imidlertid, at mange parkeringsbaner ikke blot er smallere end den vejledende bredde, men også forsynet med så brede kantlinjer, at ingen biler fra og med den 1. januar i år lovligt kan benytte dem.

I lande, hvor den offentlige sektor er til for at betjene borgerne, ville der aldrig blive indført skærpede parkeringskrav, før der var klare regler for parkeringspladsernes og kantlinjernes dimensioner samt den ledsagende skiltning.

I Danmark, derimod, ser den offentlige sektor det som en vital opgave at gøre parkering så uoverskuelig og nu reelt umulig, at det kan udløse endnu flere parkeringsafgifter.

I lande, der behandler sine borgere ordentligt, ville man anbringe vejledere de steder, hvor risikoen for at ifalde en parkeringsafgift anses for at være størst. I Danmark, derimod, har kommunerne ikke travlt med at opfriske nedslidte kantlinjer eller gule kantstensmarkeringer. Man anstrenger sig heller ikke for at gøre skiltningen umisforståelig.

Dette gælder i endnu højere grad privatejede parkeringspladser, hvor kontrollen er overdraget til private parkeringsfirmaer. Ganske tankevækkende har Folketinget her kunnet enes om skærpede regler for skiltning, der dog først træder i kraft den 15. marts 2019. Forhåbentlig vil de hjælpe, men det ændrer næppe ved den fremfærd, som mange bilister møder fra private parkeringsfirmaer. Ofte er kampen for at få ret så kompliceret og tidkrævende, at mange i afmagt vælger at betale parkeringsafgiften, selv om den måtte være uberettiget. Det er imidlertid svært at bebrejde private parkeringsfirmaer deres fremfærd, når offentligt ejede parkeringsarealer forvaltes med samme frastødende magtbrynde.

I civiliserede retssamfund turde det være en selvfølge, at ingen borger uforvarende kan ifalde en parkeringsafgift, fordi reglerne bevidst indrettes på indtjeningsmaksimering.

Derfor: Offentlige såvel som private parkeringspladser, herunder parkeringshuse, skal – eksklusive kantlinjer – være mindst 275 cm brede og mindst 500 cm lange.

Som givet går vi ud fra, at transportminister Ole Birk Olesen sætter alle nye parkeringsregler i bero, indtil der er sikkerhed for, at bilisterne ikke skal udsættes for yderligere overgreb fra de umættelige offentlige kasser.