JP mener: Mullaherne udfordres, men Iran får næppe et forår

Et diktatur kan holde sin befolkning nede det meste af tiden, men med ujævne mellemrum etableres der alligevel en folkelig ventil, som forbigående lukker damp ud af den opsparede frustration. Sådan er det i disse dage i Iran, hvor protesterne mod præstestyret ruller over landet i både en social og politisk manifestation.

Hvad der begyndte som en protest mod høje priser, korruption og tårnhøj arbejdsløshed, har i de seneste døgn udviklet sig til en åben udfordring af mullaherne. Sidst, det skete, var i 2009, da protesten gjaldt valgsvindel i forbindelse med genvalget af den ultrakonservative Mahmoud Ahmadinejad. Nu er der så igen brug for at få afløb for frustrationen. Men spørgsmålet er, om ikke protesterne når at dampe af af sig selv eller bliver slået i jorden, før de får en effekt på regimet. Der er i hvert fald ikke her og nu udsigt til, at præstestyret falder – så meget USA’s præsident end ønsker sig det.

Iran er i de senere år kørt lidt under radaren. Det hænger sammen med atomaftalen fra 2015, som USA var drivende kraft i. Iran forpligtede sig til at skrue ned for sine atomambitioner til gengæld for en ophævelse af de økonomiske sanktioner. I Vesten blev aftalen forbundet med et stille håb om, at Iran ville bevæge sig tilbage mod det internationale samfund og optræde mere afdæmpet.

Det er bare ikke sket. Iran fører sig stadig aggressivt frem på mange fronter og forsyner oprørs- og terrorgrupper i hele Mellemøsten med våben og forsyninger. Iran er dybt involveret i konflikterne i Syrien, Irak og Yemen og har klare ambitioner om at skabe en shiamuslimsk korridor til Middelhavet, tværs gennem Mellemøsten. Det koster kassen ude og levefod hjemme. Dét har demonstranterne gennemskuet.

Den dialog, som Vesten har ført med regimet, har fortrinsvis handlet om at få atomaftalen på plads. Man har lukket øjnene for, hvad der ellers foregår i den islamiske republik. Da det så blev muligt at sælge varer til landet igen, var Vesten meget hurtig til at genopdage det iranske marked med dets 80 mio. indbyggere.

Men den iranske befolkning holdes stadig i et jerngreb. Homoseksuelle mænd hænges stadig fra byggekraner. Demokrati taler vi slet ikke om. Al lovgivning er underlagt den religiøse ledelse. Det er i høj grad på tide at spørge, hvad EU’s »kritiske dialog« med regimet gennem mange år egentlig har bragt. EU var typisk nok længe om at reagere på de aktuelle uroligheder. Da det skete, var kritikken spag.

EU har et troværdighedsproblem lige nu: Uenigheden med Donald Trump om atomaftalen rejser spørgsmålet, om EU nedtoner sin kritik af præstestyret for at forsøge at redde aftalen, også fra Trumps kritik. Under alle omstændigheder udstilles det tydeligt i disse dage, at Vestens splittelse i tilgangen til præstestyret er meget uheldig.

Tingene kompliceres af den hårde magtkamp i Teheran mellem religiøse hardlinere og mere moderate kræfter omkring præsident Hassan Rouhani. Hvis Vesten for åbenlyst satser på Rouhani, gavner det snarere den religiøse højrefløj. Ingen siger, at det er let for EU at finde den rette grimasse.

Men Vestens tilgang til Iran efter atomaftalen har været for meget præget af ønsketænkning og fromme forhåbninger. Atomaftalen i sig selv er det stadig værd at investere mange gode kræfter i. Men det er også tid til at understrege den kritiske dimension i dialogen med et af de mest forbenede og undertrykkende regimer i verden. Et forår i Iran kommer ikke af sig selv.