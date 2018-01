JP mener: Det hjælper ikke at lukke øjnene for verden

Danmark er et dejligt sted at være. Faktisk så dejligt, at Maisha fra Bangladesh oplevede sit besøg i Danmark som sit 19-årige livs bedste dag. Udlandet efterspørger danske varer, der er rift om det særlige, som Danmark kan, som det alt sammen fremgik af statsministerens nytårstale.

Vidste man ikke bedre, kunne man få det indtryk, at Danmark helt og aldeles kunne se bort fra den omgivende verden, medmindre den vil købe varer af os eller efterligne os. Udenrigspolitikken var fraværende i Lars Løkke Rasmussens nytårstale. Det kan skyldes, at statsministeren hverken anser det for væsentligt eller vælgertækkende at bruge tid på i de kostbare tv-minutter. Men det kan også – hvilket man desværre kan få en grim mistanke om – skyldes, at det udenrigspolitiske kompas snurrer rundt, og at regeringen ikke har gjort sig dybere tanker om, hvor og hvordan Danmark skal placere sig i en stærkt foranderlig verden.

Før Lars Løkke Rasmussen afleverede sit nytårsbudskab til danskerne, talte Tysklands kansler, Angela Merkel, til tyskerne. Europa havde en naturlig plads i kanslerens tale. I lighed med Lars Løkke Rasmussen brugte den tyske kansler første del af talen på at rose sit eget land. Tyskland er et vidunderligt land, der klarer sig godt økonomisk, med et stærkt sammenhold, hvor borgerne kerer sig om hinanden, fortalte kansleren. Men modsat den danske statsminister slog den tyske kansler også fast, at Tysklands fremtid ikke kan skilles fra Europas fremtid, og at de 27 EU-lande skal gøre alt for at stå sammen. Og at netop EU’s udvikling og placering i verden bliver afgørende i de kommende år. Tyskland og Frankrig vil gøre deres til at fremtidssikre Europa.

At Merkel og Macron har tænkt sig at sætte handling bag ordene, hersker der ingen tvivl om. Temmelig sikkert er det også, at de områder, som EU vil udvikle sig på, kolliderer med de danske forbehold. En afstemning om dem tegner sig ikke i horisonten, men hvad så? Det eneste bidrag, som regeringen er kommet med i Europa-politikken, er at afvise andres idéer. Macron var knap trådt til som præsident, førend hans tanker om Europa blev skudt ned af den danske regering. Udenrigsminister Anders Samuelsen har kastet sig ud i en nærmest desperat rundrejse for at finde nye alliancepartnere efter briternes exit. Men hvem forestiller regeringen sig, at Danmark skal stå sammen med, hvis den på forhånd styrer uden om Berlin? Bliver det Bulgarien, som udenrigsministeren selv har nævnt? Eller Visegrad-landene, som nok måtte dele den danske EU-skepsis, men derudover aktuelt ikke har meget at byde på i forhold til de traditionelle danske værdier som kernesundt demokrati, hensyn til mindretal, ytringsfrihed og borgernes rettigheder. Regeringen skylder vælgerne at komme med et omfattende, gennemtænkt og perspektiverende oplæg til dansk EU-politik.

Som en lille nation er Danmark stærkt afhængig af at kunne skabe alliancer. Danmark sidder på kanten af Europa, har forsømt Norden, kan ikke i samme grad som tidligere regne med USA og har selv spillet ud med forslag, som rokker ved indgåede internationale aftaler. Hvad så?

At lukke øjnene og håbe på, at USA vender tilbage i den globale førertrøje, er, som Danmarks ambassadør i Washington beskrev det, en illusion. Hvis Danmark, som statsministeren også formulerede det i sin nytårstale, fortsat skal være »en dejlig plet på kloden. En af de bedste i verden«, så kræver det omtanke, en klar idé og mere end et goldt købmandskab, når andre rækker hånden frem mod Danmark.