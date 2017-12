JP mener: Måtte 2018 blive et lidt mere normalt år

Dem, der stadig måtte tro på, at verden siden Ruder Konge konstant bliver et bedre, rigere og roligere sted at være, må have det lidt hårdt nu ved årsskiftet. 2017 var et højdramatisk år, og langt fra alt udviklede sig til det bedre. Rigere, ja, i hvert fald for nogle. Men ellers var krig, konflikt, kaos og tilbageslag for det liberale demokrati hovedoverskriften.

Følelser spillede en stor rolle. Selv om pengene fosser ud af Catalonien ved udsigten til en eller anden form for løsrivelse, bekræftede et flertal, at det ønsker netop løsrivelse. Selv om brexit kommer til at koste briterne kassen, tyder ikke meget på, at særligt mange briter har fortrudt. Nationalstatens renæssance blev igen bekræftet. Følelsen af at være noget særligt og høre kulturelt sammen med bestemte andre overtrumfede mange rationelle kalkuler.

Følelser blev ikke alene sat over tegnebogen. De var også styrende for mange af tidens tendenser, f.eks. bitcoin. Man tror på, at denne kunstige valuta nok skal fungere. MeToo-bevægelsen er styret af en global indignation. Grænsekontrol i EU af et ydmygt håb om, at det tjener et formål.

Den store, samlende historie var Donald Trumps tiltræden som USA’s præsident. Han rusker grundigt i systemerne og spiller også mere på følelser end på eksakte analyser. Trump taler til sine tilhængeres maver mere end til deres hjerner. Spørgsmålet er, hvor længe han kan nøjes med det. Han forlængede sin eksplosive valgkamp ind i præsidentperioden. Dem, der forsøgte at finde en sammenhængende tråd i alle hans udmeldinger, havde det svært. Det er muligvis hele meningen. Følelser var også gennemgående i Europas mange vigtige parlamentsvalg. Emmanuel Macron i Frankrig blev båret frem som et fælleseuropæisk meget fromt håb om forandring, fornyelse og nyt liv til drømmen om Europa. Han siger, hvad mange gerne vil høre. Men mange overser, at den måde, han blev valgt på, og det traditionelle partilandskab, han lagde ødelagt bag sig, lige så meget er et tidens krisetegn for det parlamentariske demokrati som et symptom på demokratisk fornyelse.

De store klassiske folkepartier har fået problemer med folket; i Frankrig, men også i Tyskland og i mange andre lande. Værdipolitik – ofte følelsesbaseret – er blevet vigtigere for mange end de overordnede fortællinger, som de store partier traditionelt tilbyder. Tilstrømningen af flygtninge og migranter er her den store drivkraft. Man kan sagtens selv bo et sted uden mange muslimer, men alligevel føle, at ens land og kultur er udfordret. Den tendens slog hårdt igennem ved mange valg, ikke mindst i Tyskland, hvor både de kristne unionspartier og det socialdemokratiske SPD fik deres dårligste valg siden Anden Verdenskrig – som udtryk for en fælleseuropæisk tendens. Man kan kalde den postfaktuel og rynke på næsen. Men politikerne er nødt til at tage den alvorligt.

Nordkorea-krisen, Islamisk Stat, terror, klima – de store fælles temaer blev ikke båret nærmere en løsning, snarere tværtimod. De internationale fora, hvor de forhandles, presses af præsident Trump. Nato, G8 og G20 handlede mere om den nye præsident end de alvorlige problemer, der skal løses. Man må håbe på en normalisering i 2018.

De tider er forbi, hvor økonomisk vækst som den, der er udsigt til i de kommende år, i sig selv bærer mod en bedre verden. Der er en grundlæggende følelse af et vældigt opbrud i verden. Paralleluniverserne på de sociale medier er en del af forklaringen, og også de er i den grad båret af følelser. 2018 kan kun blive bedre.