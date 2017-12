JP mener: Løkke har noget at bevise

Borgerlige vælgere vil næppe se tilbage på 2017 med nogen glæde. De gik ind i året i forventningen om, at regeringen med Dansk Folkeparti som støtte ville kunne udnytte opsvinget til at fremtidssikre dansk økonomi og da ikke mindst det presserende behov for kvalificeret arbejdskraft. Da Folketinget drog på juleferie, var virkeligheden en anden.

Pengene fosser ud af de offentlige kasser.

Efter et meningsløst drama blev finansloven for 2018 vedtaget, men tilbage står indtrykket af en regering, der selv med en politisk overlever i spidsen går et svært år i møde.

Forude venter forhandlinger om et nyt forsvarsforlig samt især forhandlingerne om indkomstskattelettelser og stramninger af udlændingepolitikken, hvilket er en utålelig sammenblanding af sikkerhedspolitik, Danmarks langsigtede økonomiske behov og – har det vist sig – symbolpolitiske markeringer, der kun eksisterer på papiret.

Normalt ville man betegne Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som oppositionens leder, men i dag kan mange vælgere med god grund være i tvivl om, hvorvidt den reelle oppositionsleder mon hedder Kristian Thulesen Dahl. Mens DF under Pia Kjærsgaards ledelse var en pålidelig partner solidt forankret i den borgerlige side af Folketinget, har partiet under Thulesen Dahl udviklet sig til et pseudosocialdemokratisk parallelsamfund, der ikke baserer sig på ideologi, men alene på at være mest skinger i udlændingepolitikken og mest leflende over for samtlige modtagere af overførselsindkomster. Ud over konstateringen af at DF på sin vandring mod en position som nationale socialister er endt som et stykke vådt håndsæbe, efterlader udviklingen også statsminister Lars Løkke Rasmussen med reducerede manøvremuligheder. Helt frem til den endelige afstemning om finansloven var det DF magtpåliggende at ydmyge Liberal Alliance, og det var et pinligt intermezzo. Ikke fordi LA viste sig opgaven som ansvarligt regeringsparti voksent og bøjede af, men fordi det igen-igen udstillede, hvorfor DF aldrig har haft kapaciteten til at påtage sig et regeringsansvar.

Partiets stedse mere forkrampede bud på stramninger af udlændingelovgivningen står i skærende kontrast til den virkelighed, som vi før årsskiftet beskrev her i avisen: at mange love af forskellige årsager slet ikke bliver anvendt, som et flertal i Folketinget har haft til hensigt. Med andre ord har politiske markeringer været vigtigere end substans, hvilket understreges af sammenblandingen af forhandlinger om indkomstskat og flygtninge.

Debatten om topskattelettelser tog før årsskiftet en bizar drejning, da Det Økonomiske Råd slog til lyd for at fritage højtuddannede udlændinge, der kommer hertil, for topskat i fem år. Arbejdskraftbehovet er skrigende, men når vismændene er parat til en så grotesk forskelsbehandling af danske topskatteydere, blotlægger det, at skattespørgsmålet for DF aldrig har drejet sig om at styrke arbejdskraftudbuddet.

Socialdemokratiet har indtaget den klassiske position, når partiet er i opposition: at lægge armene over kors og lade tiden arbejde for sig. Derfor vil partiet blive i hængekøjen, selv om en regering på basis af De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet på forhånd ligner et fatamorgana.

Lars Løkke Rasmussen skal i de kommende uger bevise, at han er Christiansborgs mest drevne politiske håndværker.

Ender forhandlingerne mellem regeringen og DF i fiasko, lurer det folketingsvalg, der kan indfri Kristian Thulesen Dahls hedeste drøm: en regering bestående af S og DF.