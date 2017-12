JP mener: En ny tid kræver en ny kulturpolitik

Det fremkaldte en vis forfærdelse, især i de finere kulturelle cirkler, da det i sensommeren kom frem, at selveste nationalscenen havde indgået et samarbejde med den tyske bilfabrikant Audi. Aftalen omfattede et samarbejde om en række podcasts og placeringen af en Audi A5 på scenen under opførelsen af Homers ”Odysseen”.

Dette oldgræske heltedigt skulle opsættes i en moderne fortolkning, og scenografen havde fået den idé, at der skulle stå et eller flere køretøjer på scenen, så hvad var mere oplagt end at spørge en bilfabrikant. Audi slog til og blev på den måde en del af Det Kongelige Teaters private sponsorportefølje, der årligt udgør mellem 50-60 mio. kr. ved siden af de 500 mio. kr., som staten yder. Det hører med andre ord til dagens orden, at teateret – som mange andre kulturinstitutioner – henter en del af budgettet i erhvervslivet, men det forhindrede ikke, at de finkulturelle, der mener, at kunsten skal være ren og ikke besudlet af ussel, privat mammon, rynkede på næsen og udtrykte deres bekymring for Det Kongelige Teaters kunstneriske integritet.

Men de kan lige så godt vænne sig til det, for i takt med at de statslige tilskud til kulturen kun bliver mindre, og kulturens del af oplevelsesindustrien bliver større, vil vi se mere og mere samarbejde mellem kulturliv og erhvervsliv, ganske enkelt fordi begge har en interesse i det. Kunsten og kulturlivet har naturligvis en åbenlys interesse i at bevare et stærkt og markant kulturliv for alle, og erhvervslivet har i den nye økonomi en interesse i at blive forbundet med kunsten. Og det er kun godt.

Det har man mange steder for længst forstået, og hvis der kommer noget ud af titlen som kulturhovedstad i Aarhus, så vil det formentlig være, at de mange nye alliancer og investeringer i kultur kommer mangefold tilbage til byen.

Det er de nye tiders kulturpolitik, og hvis der er én, der har forstået det, så er det kulturminister Mette Bock. Det liberale udgangspunkt fornægter sig ikke, når hun løbende har argumenteret for nye alliancer og finansieringsformer, men hun repræsenterer alt andet end åndløs nyliberalisme, snarere en nytolkning af respekten for både den brede folkelige og den smallere og mere elitære tilgang, når hun gør en dyd af nødvendighedens politik.

Hvor de fleste forgængere som regel er fundet hensunket i apati ved udsigten til Kulturministeriets budgetter, der ikke levner megen plads til fri leg, når først de faste bevillinger til de store institutioner er fordelt, så har Mette Bock brugt sin embedsperiode til at gå anderledes ihærdigt og kreativt til værks. Ikke uden sværdslag og knubs, for i kunstens verden er man oppe mod neurotikere, konspiratorer og skallesmækkende mimoser, der helst ser alt uforandret, dvs. at pengestrømmen skal holdes flydende.

Men Mette Bock har i løbet af sit år som kulturminister villet det anderledes. Hun har om ikke smidt det hele op i vejret, så forsøgt at vende bunkerne, gøre kulturlivet forståeligt, at plejer er død, og gøre op med vanetænkningen for at rodfæste tanken om, at kulturen i fremtiden også skal vænne sig til nye alliancer og nye finansieringsformer, hvis den skal udvikles. I det kommende år, der for hende byder på medieforhandlinger, museumsaftale og meget andet, vil hun formentlig og forhåbentlig fortsætte reformarbejdet, som lige så meget er af mental karakter, for det er nødvendigt. Det, der kan forhindre det, er, hvis hendes bror atter kravler op i træet og ikke kommer ned igen.