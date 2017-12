At den internationale sportspolitiske top har problemer med troværdigheden, er ikke noget nyt, men 2017 blev året, hvor situationen nåede nye, næsten absurde højder. Vi befinder os nu i den situation, at hovedpersonen bag systematisk statsstøttet russisk doping, som har fået Rusland udelukket fra vinter-OL til februar, er hovedansvarlig for sit lands afvikling af VM i fodbold næste sommer. Der er her tale om en næsten skizofren mangel på sammenhæng mellem den politiske situation i verdens største sport, fodbolden, og organisationen bag afviklingen af verdens største sportsbegivenhed, Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Situationen er opstået, fordi Rusland inden for de seneste 10 år har udset international elitesport som et af midlerne til hovedmålet om at rejse sig som stormagt og samtidig har set stort på de mest basale regler inden for international dopingbekæmpelse.

Nationen har således satset massivt på at præstere ved de olympiske sommer- og vinterlege. Ved sommer-OL i 2008 var Rusland nummer tre på medaljeranglisten, og i 2012 nr. fire. Det var ikke en bedre placering end i 2004 i Athen, men det hører med til historien, at værtsnationerne Kina i 2008 og Storbritannien i 2012 gav væsentligt hårdere konkurrence til de andre nationer, end Grækenland formåede i 2004. Til gengæld har satsningen været til at se ved vinter-OL. I Vancouver i 2010 skuffede moderlandets atleter, da Rusland endte på 11.-pladsen på medaljeranglisten. Det blev der taget revanche for ved OL på hjemmebane i Sotji i 2014 med en fjerdeplads. I løbet af 2016 og i år er det dog blevet afsløret, at netop OL i Sotji var en skandale mht. troværdigheden om den internationale dopingbekæmpelse. Først afslørede McLaren-rapporten, iværksat af Det Internationale Doping Agentur (Wada), at 1.000 russiske atleter i årene 2011-2015 tog del i et dopingmisbrug, der var støttet af det russiske sportsministerium og sikkerhedspolitiet FSB. Denne afsløring blev efterfulgt af dokumentarudsendelsen ”Ikaros” i juni 2017, da lederen af dopinglaboratoriet i Moskva, dr. Grigory Rodchenkov, metodisk og detaljeret fortalte, hvordan russerne snød omverdenen. Tidligere i december viste IOC for første gang handlekraft i forbindelse med denne skandale, da komitéen udelukkede Rusland fra vinter-OL i februar.

I centrum for den russiske skandale stod den daværende russiske sportsminister og nuværende vicestatsminister, Vitaly Mutko, som den indtil videre øverste politiske ansvarlige for skandalen. Det bringer os tilbage til fodbolden og VM i Rusland til juni. I denne uge trådte Mutko tilbage som præsident for Det Russiske Fodboldforbund (RFS), mens en appelsag om OL-udelukkelsen pågår. Til gengæld bliver han siddende som chef for komitéen, der skal arrangere VM i fodbold. Så mens IOC udelukker Rusland, fremhæver det skandaliserede internationale fodboldforbund Fifa nationen med værtskab, skåltaler og tillidshverv til de involverede topfolk. VM i fodbold er allerede skandaliseret, men det vil stadig blive brugt som propagandainstrument af Ruslands præsident, Vladimir Putin, med Fifa som den nyttige idiot. Danmark deltager, og sådan skal det være, fordi det kun ville nytte noget, hvis fodbolden samlet tog værtskabet fra russerne. Det er dog for sent nu. Stadioner er bygget, Peter Schmeichel er hyret som vært på det dybt kritisable medie RT, holdene og tusindvis af tilhængere har bestilt turen. Således har Rusland held med at bruge sporten som politisk instrument, men i det mindste blev en del af den skumle plan afsløret.