Borgerlige soldebrødre: Pengene vælter ud af de offentlige kasser

»Jeg synes, det vil være ærgerligt at hænge sig i den detalje.«

Sådan lyder reaktionen fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille på spørgsmålet om, hvorfor regeringen accepterer, at det offentlige forbrug i 2018 vil stige med 1,0 pct., når den officielle målsætning er 0,3 pct.

Hvis det er »en detalje«, at pengene vælter ud af de offentlige kasser, har næppe nogen nerver til at se helheden.

Virkeligheden er, at regeringen er kommet til magten på løfter om at ville tøjle det offentlige forbrug og indtil for få dage siden kategorisk afviste Dansk Folkepartis i øvrigt ubegrundede krav om en årlig udgiftsvækst på 0,65 pct.

Venstre og De Konservative har haft regeringsmagten i tre fjerdedele af de 16 år, der er gået, siden Anders Fogh Rasmussen rykkede ind i Statsministeriet efter valget i 2001.

Det er yderst tankevækkende, at væksten i de offentlige udgifter i det dusin år med skiftende borgerlige regeringer har været markant højere end i de fire år, hvor socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt var statsminister.

Politikerne i den blå blok er med andre ord de største soldebrødre i dette århundrede, og det er derfor med stor frygt, at vi imødeser forårets overenskomstfornyelse for 750.000 offentligt ansatte, som ikke lægger skjul på deres forventninger om en lønfest.

I ugen op til jul valgte en række offentligt ansatte på sociale medier at vise deres lønsedler som led i det, der ligner en orkestreret kampagne, som generelt skal få offentligt ansatte til at fremstå som sultens slavehær. Ikke så få hæfter sig ved, at en del af dem, der har lagt lønsedlerne frem, arbejder på deltid, hvilket får deres udkomme til at fremstå mere beskedent, end det ville være, hvis de havde haft fuldtidsarbejde.

Så er der anderledes substans i beregningerne fra Dansk Arbejdsgiverforening, omtalt her i avisen, som bygger på den såkaldte ”fortjeneste pr. præsteret time”, der er hovedlønbegrebet i Danmarks Statistik og anvendes til at sammenligne løn på tværs af lønpakker og faggrupper.

Disse beregninger viser, at f.eks. den lavest lønnede fjerdedel af de ansatte i staten får 37 kr. mere i timen end de tilsvarende medarbejdere i den private sektor. Ja, faktisk er det ligegyldigt, hvilke løngrupper man ser på, for billedet er det samme: De ansatte i stat, regioner og kommuner har en højere fortjeneste pr. præsteret time end de privat ansatte.

Med andre ord er lønfesten allerede i fuld gang i den offentlige sektor, og med regeringens åbenlyse ulyst til økonomistyring er der al mulig grund til at frygte, at de offentligt ansatte vil få endnu mere i løn og dermed bidrage til at forværre flaskehalsene på det private arbejdsmarked. Den offentlige sektor kan ikke bruge så meget som én krone, før den er tjent i den private sektor, og ikke mindst derfor skal den offentlige sektor ikke være lønførende, selv om de offentligt ansatte i deres vildfarelse måtte mene noget andet.

I årene med borgerlige regeringer siden 2001 har DF været støttepartiet, der bestandigt har krævet vækst i de offentlige udgifter i en evig leflen for alle modtagere af indkomstoverførsler. Skatteyderne i den private sektor er for længst ophørt med at interessere DF – og ret beset også partier som Venstre og De Konservative. Anderledes kan man ikke tolke det, sådan som pengene fosser ud af de offentlige kasser. Med LA’s syndefald før jul må borgerlige vælgere med beskæftigelse i den private sektor spørge, om der overhovedet findes politikere på Christiansborg, der varetager deres interesser.

Svaret læner sig op ad et rungende nej.