JP mener: Hestetransport, fly til arbejde og panisk aflysning. Brølerne har stået i kø i DR i 2017

TV 2’s nyhedsdirektør, Mikkel Hertz, skulle for nylig i en julestafet på netmediet Mediawatch svare på, hvad der har været årets største brøler i den danske medieverden. Hans lakoniske svar lød, at han ville overlade det til DR selv at prioritere. For det har sandt for dyden været et år, hvor brølerne har stået i kø hos statsradiofonien, og selv om alle medier begår fejl af og til, så er der ingen, der i år når op på siden af DR.

Der har f.eks. været transporten af USA-korrespondenten Johannes Langkildes hustrus hest tværs over Atlanterhavet, som DR af uransagelige grunde betalte for og dernæst rodede sig ud i en kluntet bortforklaring af, da det kom for en dag. Der har været fortællingen om den nu forhenværende nyhedsdirektør Ulrik Haagerups betalte flytransport for næsten en kvart mio. kr. om året til og fra arbejde samt et opulent taxaforbrug for at komme fra lufthavnen i Kastrup til DR-byen, selv om der kører metro fra dør til dør.

I samme liga var også Ekstra Bladets afsløringer af de yderst generøse fratrædelsesordninger til chefer, heriblandt nuværende kulturminister Mette Bock, der selv havde forladt deres stillinger. I samme boldgade var også historien om den tidligere mediechef Gitte Rabøl, der – efter at hun havde forladt sin stilling – blev hyret som mangfoldighedskonsulent til samme løn, på den pæne side af 2 mio. kr. om året.

Endelig var der så aflysningen i 11. time af en julekalender, fordi DR’s ledelse pludselig blev bange for at påkalde sig det borgerlige Danmarks vrede. Julekalenderen, ”Jul i republikken”, der både havde Georg Metz og Johanne Schmidt-Nielsen på rollelisten, blev af DR forklaret aflyst, fordi den ikke havde fornøden kvalitet. Men adskillige interne mails har afsløret, at det også var frygt for endnu mere politisk pres, der fik ledelsen til at trække i nødbremsen.

I det hele taget har DR’s ledelse i løbet af året fremstået som en forsamling, der har bevæget sig fra den verdensfjerne magtarrogance uden behørig respekt og ydmyghed over, at det er andre folks penge, man administrerer, til en rystende hånd, der agerer panisk og ufrit. Ingen af delene tjener DR til fordel. Samtlige dårlige sager er blevet elendigt håndteret af dels en fraværende og tavs generaldirektør, dels en bestyrelsesformand, der kun har bekræftet indtrykket af et virkelighedsfjernt og arrogant DR ved ikke at kunne se noget forkert i, at folk skal have direktørløn i op til et år for job, de selv har valgt at forlade.

Den politiske kritik af DR har vokset sig større, som året er gået, og der er næppe tvivl om, at selv om 2017 selvforskyldt har været et rædselsår for institutionen, så kan 2018 vise sig at blive værre. I de kommende medieforhandlinger, som går i gang i begyndelsen af det nye år, skal meget ændre sig, hvis ikke DR kommer ud på den anden side i en beskåret udgave. Det vil kun være rimeligt, for DR har i takt med det private mediemarkeds trængsler udviklet sig til en kolos, der for statspenge udgør en urimelig konkurrent.

Der skal skabes en større balance for at bevare mangfoldigheden, og det vil formentlig og forhåbentlig også komme til at ske. Et godt råd kunne samtidig være at udskifte både generaldirektør og bestyrelsesformand, når en ny medieaftale er på plads, for sund public service vil være endnu vigtigere i fremtiden, og selv om DR ikke er eneste garant for det i Danmark, så er det vigtigt, at institutionen har en ledelse, der både kan styre skibet med sikker forståelse for DR’s rolle i det danske samfund og som garant for den journalistiske frihed. Begge dele kniber det med for tiden.