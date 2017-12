JP mener: Retssikerhed - for hvem?

Når man taler om retssikkerhed, mener man normalt borgernes retssikkerhed mod staten. Sikkerheden for, at staten ikke vedtager vilkårlig lovgivning og fængsler folk i flæng og den slags. Sikkerhed for, at kontakten mellem borger og stat foregår på en ordentlig, anstændig og lovreguleret måde baseret på demokratiske principper.

Men måske skal man til at bringe en helt anden og nok så påtrængende definition ind i debatten, for hvordan forholder det sig lige med den jævne, lovlydige borgers retssikkerhed mod brutale, hårdkogte forbrydere, som opererer efter ganske andre spilleregler, end det velregulerede og kontrollerede samfund gør.

Det er i hvert fald det ganske interessante dilemma, som formanden for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöberg, her i avisen bringer ind i debatten som følge af tænketanken Justitias nyligt offentliggjorte rapport om retstilstanden i Danmark i 2017.

Justitia maner til en vis bekymring for den traditionelle retssikkerhed, som synes under voldsomt pres i bestræbelserne på at komme hårdkogte kriminelle som eksempelvis terrorister og organiserede bandemedlemmer til livs.

For eksempel er det et vigtigt element i den almindelige retssikkerhed, at en tiltalt person skal kende det fulde grundlag for en eventuel dom, herunder vidneudsagn, som den sigtede skal have mulighed for at forholde sig til og eventuelt imødegå. Det kræver selvfølgelig, at den tiltalte er bekendt med vidnets identitet.

Men hvordan opfattes situationen nu lige af vidnet, når der uden for retssalen står en snes uniformerede bandemedlemmer, og et tilsvarende antal sidder inde i retssalen – og truslen om voldelige repressalier ikke blot er teoretisk, men brutalt realistisk? Det ville måske være til at håndtere for vidnet, hvis politiet kunne garantere dets sikkerhed, men det kan politiet som bekendt ikke.

Altså løber vidnet en alvorlig risiko ved at vidne, risikerer måske ligefrem livet. I den situation har retten mulighed for at afhøre vidnet anonymt, selv om det jo indiskutabelt tilsidesætter den tiltaltes retssikkerhed.

Dette er blot et enkelt eksempel, hvor den ene definition af retssikkerhed må vejes op imod den anden.

Hver gang lovgiverne lemper på den formelle retssikkerhed til fordel for sikkerheden mod forbrydelser, advarer professionelle jurister, og det med god grund. Hver gang skæres der nemlig en skive af noget af det mest fundamentale i et retssamfund, nemlig at enhver, forbryder eller ej, skal have en hæderlig behandling, hvortil hører, at han skal kende det fulde grundlag for sin dom.

Telefonhemmeligheden, brevhemmeligheden og som et nyt begreb datahemmeligheden er for længst udhulet i den gode sags tjeneste, ligesom samkøring af offentlige registre for længst har passeret de fortrolighedshensyn, som for blot et par årtier siden blev betragtet som ukrænkelige.

Men i takt med, at forbryderverdenen bliver stadig mere brutal og professionaliseret, og man på den gale side af loven ikke har fine retssikkerhedsfornemmelser, er staten – retssamfundet – tvunget til at svare igen med mindst tilsvarende midler.

Det bringer hver gang samfundet et skridt nærmere den totalitære stat, og det understreger et evigt behov for offentlighedens kontrol og muligheden for at aktivere en juridisk og politisk nødbremse.