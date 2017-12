JP mener: Det er vigtigt at minde sig selv om den kulturhistoriske arv, vi i julen står på skuldrene af

Det er ikke tilfældigt, at julesalmen ”Velkommen igen, Guds engle små” toner ud på: »Vor Fader i Himlen! Lad det ske, lad julesorgen slukkes!«, for sorg og glæde de vandre til hobe. Og selv om julen normalt kaldes glædens fest, så er den også netop en højtid og årstid, der forstærker følelser og kontraster. Er man ensom, forekommer ens ensomhed stærkere, og har man mistet, kan tabet forekomme tungere, når resten af landets familier samles om bordets og træets glæder. Julen stemmer for de fleste sindet og følelserne.

Men for mange er julen først og fremmest forbundet med glæde og fred. De fleste har hørt fortællingen om de tyske og britiske soldater, der julenat i 1914 kravlede op af skyttegravene for at synge julesalmer sammen, drikke snaps og udveksle gode ønsker for fremtiden. Den meldte sig igen, fremtiden, to dage senere, da det vanvittige slagteri atter tog fat, som allerede på det tidspunkt – efter fire måneders kampe – havde kostet en million unge mænd livet. Ved den lejlighed fik mørket og det onde for en stund igen overtaget, men julens budskab er – og det gælder såmænd, om man tror eller ej – at det gode i sidste ende vil besejre det onde, at lyset vil fortrænge mørket både i den lille og den store verden. For selv om julen blot er en kort pause, et lille afbræk fra hverdagen, så er dens budskab netop, at der indvarsles noget nyt; et håb, der gælder for alle.

Og håb kan der nok være brug for i en tid, der ikke uden grund ofte sammenlignes med det kollektive vanvid, som i 1914 kastede Europa ud i den første moderne katastrofe. Det var længe før, at nogen overhovedet havde tænkt på endsige beskæftiget sig med islamistisk terror, multikulturelle udfordringer, nye verdensordner, Nordkorea og andre trusler mod den vestlige livsstil. Men følelsen af forvirring, moralsk opløsning og politisk desorientering kan sammenlignes.

Tilliden mellem de etablerede partier og de politiske protestbevægelser, mellem elite og folk, mellem befolkningsgrupper, verdensdele, forskellige ideologier og trosretninger er i sjældent dårlig forfatning.

Polarisering og splittelse virker mere fremherskende end nogensinde. Det er egentlig forståeligt, for verden er sat i bevægelse på en måde, som man ikke tidligere har set. De politiske institutioner og nationer famler efter løsninger, der kan etablere en ny orden og stabilitet, og så længe det endnu ikke er sket, råder forvirringen, frygten for det fremmede og ambivalensen over for modsætninger, som skabes af den globale flodbølge.

Det ændrer julen næppe på, men hvis man for en stund skal blive i det højstemte, så er julen også en erindringsfest. På det personlige plan kan det være i form af erindringen om barndommens jul eller tanker om dem, der ikke er mere. Men kollektivt er det også en stærk erindring om en kulturhistorisk arv, der, netop fordi den ikke er en lovreligion, men åben for fortolkninger, har været med til at udforme de frihedsrettigheder, som i disse år er under stigende pres.

Den erindring rummer et kærlighedsbudskab og en forpligtelse til fællesskabet, der tilsiger os at elske vor fjende, som soldaterne i Flandern gjorde for en kort stund i 1914. Men også en forpligtelse til at elske os selv og værne om den historie, vi står på skuldrene af. I en historieløs og forvirret tid er det vigtigere end nogensinde at minde os selv om det og stå fast på det, hvis vi vil finde en håbefuld vej ud af handlingslammelsen.

Glædelig jul.