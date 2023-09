skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

19/09/2023 KL. 06:00

Panik er en elendig rådgiver – også om klimakrisen

Mens klimahysteriet er mere skræmmende end nogensinde før – med påstande fra generalsekretæren for FN om, at »verden koger«, hvilket er helt hen i vejret – er virkeligheden mere jordnær. Selv hvis hele verdens ambitiøse løfter om CO2-nedskæring med et trylleslag blev iværksat, ville det kun forhale fremtidens opvarmning.