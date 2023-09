Nogle voksne må gøre noget! Bare det ikke er mig!

Når vi skal finde løsninger på tidens store kriser, peger pilen ofte mod Christiansborg. Men vi bliver nødt til at slå fast, at ikke alt kan løses med lovgivning. Ikke alt er skolens, kommunens eller samfundets skyld. Vi har brug for et større fokus på det personlige ansvar i vores samfund. Det ville være et skrækscenarie at ende i en fremtid,