Brugerbetaling på ældrepleje er et opgør med kernen i velfærdsmodellen

Bizart nok siger både Lars Løkke og socialdemokraterne, at forslaget kommer, fordi de er bekymrede over, at der er ved at komme et A- og et B-hold i velfærden, fordi flere og flere får private syge- og invalideforsikringer. Men at gå mere i retning af et privatiseret forsikringssamfund vil jo kun forværre det problem – og forcere udviklingen henimod et velfærdssamfund med et A- og et B-hold. Det er som at forsøge at slukke et bål med benzin.

Jeg er helt enig i, at vi allerede i al for høj grad oplever, at de, som har penge, får en forlomme til velfærd og tryghed. Det er for eksempel helt forkert, at mennesker med en privat sundhedsforsikring i dag kan springe over i køen til speciallægen eller børnepsykiateren. Men så lad os da gøre op med den forskelsbehandling i stedet for at acceptere den som en uforanderlig tendens, som vi bare må følge med. Og lad os gøre den fælles velfærd så god, at det ikke giver mening at tegne private forsikringer.

Det er interessant, at både Moderaterne og Socialdemokratiet fremstiller deres forslag om at gå fra universel velfærd til forsikringssamfund som spændende nytænkning. For idéen er jo hverken ny eller spændende. Det er samme gamle asociale idéer, som er afprøvet i mere markedsorienterede samfund end det danske. Som f.eks. USA, hvor adgangen til sundhedspleje er bestemt af økonomisk formåen – frem for at være en social rettighed, som alle borgere nyder.

I USA drømmer de om vores velfærd, fordi de kan se, hvor meget ulighed og ufrihed deres forsikringsmodel skaber. Det, at vi i Danmark – uanset vores indtægt – har adgang til de mest basale behov for tryghed, er et af de vigtigste fremskridt for almindelige menneskers frihed. At Socialdemokratiet, der som parti har stået helt centralt i opbygningen af den lige og universelle velfærdsmodel, nu vil bevæge Danmark i retning af en mere angelsaksisk markedsmodel, er lidt af et mysterium.

For at begrunde forslaget om brugerbetaling på ældreplejen forsøger socialdemokraterne og Lars Løkke at tegne et billede af en brændende økonomisk platform, hvor der ikke er råd til velfærd i fremtiden, hvis vi ikke følger deres planer. Men det er ganske enkelt faktuelt forkert.

Danmarks offentlige økonomi har det, man med et finansministerielt begreb kalder langsigtet holdbarhed. Det betyder oversat til almindeligt dansk, at så langt øjet rækker, er der råd til at lade udgifterne til vores velfærd følge med, at der kommer flere ældre. Men ikke nok med det. Når man beregner den langsigtede holdbarhed, tager man også højde for, at forventningerne til velfærden vil vokse, i takt med at vi bliver mere velstående.

Og selv når de forventninger er indregnet, er der ikke alene holdbarhed – der er faktisk en betydelig overholdbarhed. Når de, der er unge i dag, skal på pension, vil der ifølge fremskrivningerne være et årligt overskud på langt over 50 mia. kr. om året. Og det er vel og mærke uden at hæve skatteniveauet, selvom vi i samme periode bliver mere end dobbelt så rige og nok kunne leve med at betale lidt mere i skat.

Der er med andre ord ikke noget som helst, der tvinger os til at gøre op med vores universelle solidariske velfærdsmodel. Intet. Det viser sig jo også ved, at mens Moderaterne og socialdemokraterne den ene dag siger, at der ikke er råd til velfærd, så er de den næste dag klar til at bruge milliarder på skattelettelser til de rigeste danskere. Det handler med andre ord mere om omfordeling fra det store arbejdende flertal til dem i toppen af samfundet.

Det er heldigvis ikke for sent at stoppe angrebet på vores unikke velfærdsmodel. Socialdemokraternes udspil er en såkaldt sommerballon, der skal afprøve, hvordan et upopulært forslag vil blive modtaget i befolkningen. Og heldigvis er modstanden stor – kritikken er regnet ned over socialdemokraterne – fra Ældre Sagen, fagbevægelsen og mange af Folketingets partier. Ja, selv socialdemokraternes egne folkevalgte siger fra. Det er vigtigt, og jeg vil opfordre alle til at deltage i debatten – for eksempel ved at skrive til deres lokale socialdemokratiske folketingsmedlemmer og bede dem hurtigt og effektivt om at punktere deres sommerballon og pakke deres brugerbetalingsplaner sammen.

Det handler grundlæggende om, hvorvidt vi også i fremtiden skal have et universelt velfærdssamfund, hvor vi alle har fri og lige adgang til velfærd og tryghed, eller om de, der har flest penge, skal kunne springe over i køen til velfærden ligesom dem med platinkortet i Legoland.