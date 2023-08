Fremtidens ældremodel skal ud til hele verden

Men offentlige administratorer har lydt, som om de ser opgaven som et stort bjerg, der skal bestiges.

Selv indsigtsfulde mennesker glemmer ofte, at vi allerede i 2006 tog det første livtag med den nye, spændende demografiske udvikling med færre unge, færre på arbejdsmarkedet og samtidig flere på pension og flere svækkede ældre.

Livtaget bestod af reformen i 2006, der var klar og skarp: en fortsat forhøjelse af pensions- og efterlønsalderen, så vi i 2030 når op på en pensionsalder på 68 år og i 2035 på 69 år. Hensigten er, at pensionsalderen når op over 72 år i 2050 og fortsat skal stige resten af dette århundrede. Efterlønsalderen følger parallelt efter for til sidst at blive helt udfaset.

Det betyder, at der ikke i resten af dette århundrede bliver flere folkepensionister, og der kommer færre efterlønsmodtagere. Til gengæld fortsætter omkring 200.000 flere seniorer på arbejdsmarkedet!

Det er en værdifuld konstatering, for trods ny teknologi så udvikler velfærd sig typisk i samklang med en stigende arbejdsstyrke. Så også her bidrager seniorerne.

Strukturkommissionen må først og fremmest tænke i at tilvejebringe ny arbejdskraft til Danmark. Seniorer og ældre er leveringsdygtige i de første store udbud af arbejdskraft til det danske folk, men udlandet må med for at kunne klare den nødvendige udvidelse af arbejdsstyrken.

Og husk nu på, seniorerne kommer ovenikøbet med pengene. Den sene tilbagetrækning betyder, at der lægges ekstra 30 mia. kr. i statskassen i 2030 og 80 mia. kr. ekstra i 2050. så der er ingen undskyldninger for ikke at få løst behandlingsopgaven eller plejeudfordringerne i den nærmeste fremtid.

Men der er flere ting, en ny struktur skal kunne.

I dag udgør strukturen med selvstændige regioner og kommuner en barriere for hurtigt at kunne lære af hinanden og udbrede ”bedste praksis” til flere.

I disse år, hvor teknologi og forsøg med nye organisationsformer vinder frem med forbløffende resultater, er det ikke hensigtsmæssigt, at Danmark klamrer sig til en struktur opdelt i regioner og kommuner.

Når epokegørende nye måder at løse problemer på, når nye metoder eller ny teknologi giver bedre behandlings-, helbredelses- eller plejeløsninger, så skal vi i dag nærmest falde på knæ for de kommuner og regioner, der endnu ikke har indført de nye metoder, og håbe på, at deres organisation snart besinder sig og følger med udviklingen.

I den hollandske hjemmeplejemodel Buurtzorg vil en forbedring ét sted øjeblikkeligt kunne udbredes til resten af nationen, fordi det er en landsdækkende pleje- og sundhedsorganisation. Det må vi kunne lære af i Danmark.

Samtidig ved vi, at regeringens politik vil være at lægge flere og flere sundhedsopgaver ud til kommunerne. Sørg for, at kommunerne er klar til at modtage opgaverne med tilstrækkelig faglig styrke, så vi ikke får lokale discountløsninger, der blot vil betyde nye genindlæggelser på hospitaler.

Med nationale kliniske standarder må de kommunale administrationer respektere retningslinjerne og underordne sig de nationale sundhedspolitiske anvisninger. Det bliver et helt nyt liv for kommunerne, så efter kommissionens forslag kan der komme en lang periode med tilpasninger og opvågning til den ny virkelighed.

Men det slutter ikke her.

I en sådan ny struktur vil det ikke længere være hensigtsmæssigt at have to forskellige nationale myndigheder på regeringsniveau.

Der skal samtænkes, der skal udarbejdes en samlet strategi for både sundhed, pleje og omsorg.

Sundhedsministeriet, Ældreministeriet og Socialministeriet skal samles i et velfærdsministerium. Det vil sikre et helhedssyn med fokus på både forebyggelse, pleje og helbredelse. Hospitaler, praktiserende læger, plejeinstitutioner og hjemmepleje skal sammentænkes på alle niveauer.

Allerede i dag er der indført ordninger om plejehjemslæger. Og i Silkeborg samkøres hjemmeplejen med de medicinske afdelinger, så der er gode konkrete erfaringer at trække på.

Men inden alt dette er kommet på plads, må regeringen supplere med en akutplan som en overgang til den nye struktur. En plan, hvor der skaffes arbejdskraft i ind- og udland, hvor der gives støtte til etablering af langt flere faste teams i plejeområdet, og hvor der stimuleres til helt tæt samarbejde mellem kommuner og regioner om patienterne.

Enhver strategi kræver sine ressourcer, ellers skal man ikke gå i gang. Vi vurderer, at det kun vil kræve en andel af de mange milliarder, som ældre og seniorer hver dag bidrager med til fællesskabet gennem senere tilbagetrækning.

Når opgaven er klaret tilfredsstillende, og vi står tilbage med den gode løsning, skal vi ikke bare læne os tilbage og bryste os af, at vi er blevet verdens bedste land at leve i som senior og som ældre patient.

På det tidspunkt skal vi levere ”den danske ældremodel” videre til hele verden: Private firmaer skal levere modellen videre som systemeksport, og politikerne skal påvirke velfærden i EU og resten af verden ved at fortælle om ”den danske ældremodel”.